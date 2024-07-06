طريقة تنزيل نسخة واتساب الذهبي WhatsApp Gold ⭐️⭐️المذهل.. حمله وهتتذهل من مميزاته

يعد تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold من أبرز النسخ المعدلة لواتساب العادي، بما يقدمه من مميزات وإضافات جديدة، حتى أن التطبيق لاقى قبولاً كبيرًا بين ملايين المستخدمين وأصبح هو الرائد من بين تطبيقات المراسلة الفورية، ويمكنك العمل على تنزيل التحديث الجديد لواتساب الذهبي عبر مختلف أجهزة الأندرويد والأيفون، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تنزيل نسخة واتساب الذهبي

ويمكنك اتباع بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بتحميل واتساب الذهبي والإستمتاع بمميزات المطروحة من قبل التطبيق، بإتباع الأتي]:-

الذهاب إلى تطبيق واتساب الذهبي بإدخال الإسم عبر محرك البحث جوجل والتأكد من صحة الموقع.

ثم يتم العمل على حفظ نسخة تلقائية من بياناتك عبر واتساب العادي قبل تنزيل النسخة الجديدة.

النقر فيما بعد على زر “تحميل” والإنتظار فترة من الوقت.

ليتم القيام بتنزيل التطبيق عبر مختلف الأجهزة سواء كانت أندرويد أو أيفون.

بحيث تتمكن من تسجيل الدخول إلى التطبيق وإدخال رمز الأمان للحفاظ على خصوصيتك فيما بعد. .

مزايا تطبيق واتساب الذهبي

وعن المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تحميل واتساب الذهبي، ما يأتي:-