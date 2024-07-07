الغيابات تضرب نادي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

أعلن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز قائمه نادي الزمالك لمواجهة نادي الإسماعيلي بالدوري الممتاز، المقررة يوم الإثنين علي إستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، ويعد نادي الزمالك خارج المنافسة عن لقب الدوري لهذا الموسم بسبب تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تعادل الفريق مع نادي فاركو الجولة الماضية بهدف مقابل هدف، ويسعى نادي الزمالك من خلال تلك المباراة أن يصالح جماهيره والفوز على نادي الإسماعيلي، وتحسين ترتيب نادي الزمالك في جدول الدوري حيث يوجد نادي الزمالك في المركز التاسع.

غيابات نادي الزمالك أمام نادي الإسماعيلي

يفتقد نادي الزمالك في تلك المباراة عدد كبير من نجوم الفريق علي رأسهم محمود الونش، ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي، وشيكابالا وأحمد فتوح وسيف جعفر، ومصطفى الزناري للإصابة، ويغيب أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال بسبب الانضمام للمنتخب الأولمبي، وناصر ماهر بسبب عدم الجاهزية الفنية، والحارس محمد عواد لأسباب فنية.

قائمة الزمالك لمواجهة الاسماعيلي

شهدت قائمة الزمالك عودة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري بعد أن غاب اللاعب الفترة الأخيرة عن التواجد في القائمة، وتضم القائمة كل من: