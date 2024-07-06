استخراج ||رابط نتائج الثانوية اليمن 2024 برقم جلوسك نتيجتك هتطلع!!

نتائج الثانوية العامة اليمن أشارت وزارة التربية والتعليم المتواجدة في دولة اليمن أنها قامت بطرح نتائج الثانوية لعام 2024 ، وذلك من خلال موقع نتيجتك حيث يقوم الطالب بالبحث عنها بواسطة رقم الجلوس، ليتعرف على النتيجة ولذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا كيفية الاستعلام على نتيجة الثانوية في دولة اليمن وكيفية طباعتها.

رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024

سوف نوضح لك عزيزي القارئ شرح تفصيلي للحصول على نتيجة الثانوية من خلال موقع نتيجتك، وذلك من خلال الشرح التالي:

الخطوة الأولى وهي البحث عن موقع الإدارة العامة.للاختبارات وتستطيع الوصول إليه من هنا.

بعدها تضغط على النتائج.

بعدها تضغط على النتائج. ثم تقوم بالضغط على نتائج الثانوية.

ثم تقوم بتحديد العام الدراسي ألا وهو 2024.

ستظهر لك نافذه بها مربعين اكتب في الأول رقم الجلوس المتعلق بالطالب، واكتب في الثاني اسم الطالب بالكامل.

اضغط على كلمه البحث عن النتيجة.

في غضون دقائق سوف تظهر لك صفحة جديدة بها جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة والدرجات كاملة.

كيفية طباعة نتيجة الثانوية باليمن 2024

بعد أن تقوم بالاستعلام والبحث عن نتيجة الخاصة بك يمكنك أن تحصل على نسخة منها من خلال الشرح التالي: