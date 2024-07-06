تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بأقوى إشارة بدوت تقطيع.. اضبطها ومتع طفلك مع لولو المرحة

تردد قناة وناسة من الترددات التي يتضاعف البحث عنها بشكل مستمر في الفترة الحالية، وحيث ترغب الأمهات في ضبط القناة حتى يستمتع صغارها بكل أغاني القناة المرحة والشيقة، وتتميز القناة بمحتواها المتميز الذي تقدمه على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، وبالرغم من وجود بعض القنوات التي تقدمه محتوى يشبه نفس محتواها إلا أنها تفوقت على تلك القنوات، واستطاعت أن تحتل مكانة مرموقة وتمتلك جمهور عريق لها في الوطن العربي، ونستعرض عليكم في هذا المقال التردد الجديد لقناة وناسة مع كيفية ضبط القناة فتابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

قناة وناسة تقدم عبر شاشتها أغاني رائعة للغاية ومميزة من خلال بعض الشخصيات الكرتونية المحببة من الصغار، ومن ضمن تلك الشخصيات شخصية لولو المرحة والشقية والمحببة من الجميع، ويتابعون كافة أغانيها الرائعة والتي تجعلها في غاية السعادة والفرحة، وتتميز القناة بتوفير أغاني طوال اليوم بشكل مجاني دون اشتراك شهري، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها إليكم ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة وهي:

التردد الأول على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: sd.

التردد الثاني على القمر عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

خطوات ضبط قناة وناسة بيبي

حتى يتمكن الصغار من متابعة كل ما تستعرضه قناة وناسة عليكم ضبطها على جهاز الاستقبال لديكم من خلال الخطوات التالية: