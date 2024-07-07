“ضد البلوك”.. خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024 الإصدار الأخير واستمتع بكل المزايا الحصرية

يعتبر تطبيق واتساب الذهبي الجديد من بين أشهر التطبيقات الجديدة بفضل مجموعة من المميزات التي يقدمها للمستخدمي، ويمكنك الآن الحصول على هذا التطبيق مباشرة على هاتفك المحمول عبر بعض الخطوات البسيطة والسهلة للغاية، تعرف معنا على أهم هذه الخطوات من خلال هذا المقال عبر موقعنا البديل.

إجراءات للحصول على تطبيق واتساب الذهبي الإصدار الأخير

للحصول على تطبيق واتساب الذهبي الإصدار الأخير، يجب اتباع الخطوات التالية:

تأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت. قم بحذف الإصدار القديم من تطبيق واتساب الأصلي، وقم بعمل نسخة احتياطية لمعلوماتك الهامة. افتح متصفح الإنترنت وابحث عن “واتساب الذهبي” في خانة البحث. اختر الرابط الأول الذي يظهر في نتائج البحث. قم بتغيير إعدادات جهازك لتسمح بتحميل الملفات من مصادر غير معروفة، حيث ستجد هذا الإعداد عادةً في إعدادات الأمان أو التطبيقات. انتقل إلى مدير الملفات على هاتفك وابحث عن الملف الذي قمت بتحميله. انقر على الملف المحمل لبدء عملية التثبيت. بعد التثبيت، افتح التطبيق وأدخل رقم هاتفك للتسجيل. استمتع بكافة المزايا والوظائف الخاصة بتطبيق واتساب الذهبي.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول بسهولة على تطبيق واتساب الذهبي الإصدار الأخير والاستفادة من مزاياه الإضافية.

المزايا الحصرية لتطبيق واتساب الذهبي 2024

إليكم مميزات تطبيق واتساب الذهبي الإصدار الأخير:

يتمتع التطبيق بميزة الحماية ضد الحظر من تطبيق واتساب الأصلي.

يمكنك تمديد مدة حالتك التي تقوم بنشرها تلقائيًا لأكثر من 30 ثانية.

يتيح لك واتساب الذهبي فصل الإنترنت عن التطبيق بينما يبقى الإنترنت متصلاً بتطبيقات أخرى.

يمكنك تعطيل إشعارات تحديث الحالة حتى تقرر رؤيتها بنفسك.

يمكن للتطبيق تشغيل التسجيلات الصوتية تلقائيًا دون الحاجة للنقر على زر التشغيل.

تم حل مشاكل النسخ السابقة، مثل مشكلة تحميل الثيمات ومشكلة الوضع الليلي الكامل.

يمكنك إعداد ردود تلقائية على الرسائل عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

يتيح لك التطبيق إزالة الرموز التعبيرية من حالتك بسهولة.

إخفاء جميع المكالمات وعدم الكشف عن أرقام الهواتف الخاصة بها.

إرسال حتى 200 رسالة في مرة واحدة إلى جهة اتصال.

يقوم التطبيق بإعلامك بمسح الملفات غير الضرورية الموجودة في هاتفك.

يتمكن التطبيق من إعلامك بتغييرات صور الصدقاء الشخصية.

باستخدام واتساب الذهبي الإصدار الأخير، يمكنك الاستمتاع بالعديد من المميزات الجديدة التي تعزز تجربة استخدام التطبيق بطريقة متقدمة ومحسّنة.