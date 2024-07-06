رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول 2024 محافظات العراق بأكملها

تعتبر مرحلة الثالث متوسط الدور الأول من أكثر المراحل الدراسية التي يمر بها العديد من الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى أن هذه النتائج تُساهم بشكل كبير في تحديد مستوى الطالب للدخول إلى المرحلة الجامعية فيما بعد، وفقًا للدرجات المتحصل عليها جميع الطلاب، وعليه سنوضح لكم في مقال اليوم كيفية استخراج كشوفات نتائج اعتراضات الثالث، بحيث يتعرف عليها الجميع.

خطوات تنزيل كشوفات نتائج اعتراضات الثالث متوسط

وأصبح من السهل إمكانية القيام بإستخراج كشوفات نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول بمختلف محافظات العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تذهب لموقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

أو ان تدخل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

ليتم العمل على اختيار المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

إدخال بيانات عرض النتائج.

ليتم تنزيل الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

مراجعة طلبات اعتراضات نتائج الثالث متوسط الدور الأول

تقوم وزارة التربية العراقية، باستقبال جميع طلبات المتقدمين للإعتراضات على مواد الثالث متوسط بجميع المحافظات، ليتم مراجعتها مرة أخرى من قبل الوزارة، وإعادة رصد الدرجات مرة أخرى بكل دقة ووضوح، لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات، مع دفع بعض الرسوم الإدارية التي تُحددها وزارة التربية على جميع الطلبة.