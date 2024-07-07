من الموقع الرسمي.. كيفية حساب مستحقات نهاية الخدمة في الكويت بعد التحديث الأخير 2024

مستحقات نهاية الخدمة هي الأموال التي يحصل عليها الموظف بعد انتهاء فترة خدمته وبلوغه سن التقاعد، سواء في القطاع العام أو الخاص و تمثل هذه المبالغ التي يستحقها الموظف نتيجة جهوده وعمله على مدار سنوات خدمته، وتحسب استنادًا إلى السنوات التي قضاها في الخدمة والأنظمة المعمول بها في الوزارة أو الشركة بالإضافة إلى ذلك، يحصل الموظف عادةً على مكافأة أخرى من التأمينات الإجتماعية بعد تحقيق شروط محددة، حيث يتم تحديد قيمتها استنادًا إلى الأسس المالية المحددة، كما تختلف المكافآت الأخرى بناءً على نوع الخدمة، سواء في القطاع المدني أو العسكري، ويتم تقدير قيمتها وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها في كل قطاع.

طرق حساب مستحقات نهاية الخدمة الكويت

في الكويت يتم تصنيف طرق حساب مستحقات نهاية الخدمة كما يلي:

يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القطاع الخاص استنادًا إلى عدد السنوات التي قضوها في الخدمة لدى الشركة و تقوم الشركات بتقديم مبالغ تعويضية تتناسب مع مدة خدمة الموظف وفقًا للأنظمة المحددة.

عندما يستقيل الموظف الخاص من وظيفته، يتم حساب مبالغ نهاية الخدمة بناءً على الفترة التي عملها ووفقًا لشروط العقد الذي أبرمه مع صاحب العمل.

كما يتم منح مستحقات نهاية الخدمة من قِبل التأمينات الإجتماعية بناءً على شروط محددة حيث تقدم مبالغ تعويضية تعتمد على أساس مالي محدد يتم حسابه استنادًا إلى أنظمة الضمان الإجتماعي.

عندما يصل الموظف إلى سن التقاعد، يتم حساب مبالغ نهاية الخدمة بناءً على عدد السنوات التي قضاها في الخدمة وفقًا لأنظمة التقاعد المعمول بها.

طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة الكويت للعاملين بالقطاع الخاص

لحساب مستحقات نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص في الكويت، يتم اتباع الطريقة التالية:

للأول 5 سنوات من الخدمة: وهنا يتم حساب المبلغ بضرب عدد سنوات الخدمة في قيمة أجر 15 يومًا.

للسنوات التي تزيد عن 5 سنوات: يتم حساب المبلغ بضرب الفارق بين عدد سنوات الخدمة و5 في قيمة أجر شهر واحد فقط.

هذه الطريقة تستخدم لتحديد مبلغ مستحقات نهاية الخدمة للموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص، حيث تعتمد على مدة خدمتهم والأجور المتفق عليها في الأوقات المحددة.