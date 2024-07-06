“شاركها الآن”.. أجمل صور التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1446.. وأرق عبارات التهنئة

د. فاطمة سيد تاريخ النشر تصنيف منوعات
“شاركها الآن”.. أجمل صور التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1446.. وأرق عبارات التهنئة
صور تهنئة بالعام الهجري الجديد 14464

مع اقتراب رأس السنة الهجرية 1446، يبدأ الكثيرون في تبادل التهاني والتبريكات مع الأهل والأصدقاء، حيث تعد هذه المناسبة العظيمة فرصة للتأمل في حدث تاريخي بارز كهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث يمكننا استخلاص العديد من القيم والدروس من هذا الحدث، وفي هذا المقال عبر موقعنا البديل، سنقدم أجمل صور جمل التهنئة، ورسائل، واقتباسات، وأدعية للسنة الهجرية الجديدة 1446.

صور تهنئة للأهل والأصحاب بالسنة الهجرية الجديدة 1446

مع بداية العام الهجري الجديد 1446، نتمنى لكم جميعًا سنة مليئة بالخير والسعادة والبركة، ولكن لا تنسوا مشاركة التهاني والدعوات مع من تحبون، فهذه اللحظات الجميلة تظل خالدة في الذاكرة وتزيد من روابط المحبة والألفة بين الناس، وإليكم بعض صور تهنئة رأس السنة الهجرية 1446:

أرق عبارات التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1446

إليك بعض العبارات للتهنئة بالسنة الهجرية الجديدة:

  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، أدام الله عليكم الصحة والسعادة والنجاح.
  • بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالخير والبركات والتوفيق في كل أموركم.
  • أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة، وجعله عامًا مباركًا وسعيدًا بإذن الله.
  • بمناسبة العام الهجري الجديد، أتمنى لكم تحقيق كل ما تصبون إليه وأن تكونوا دائمًا في حفظ الله ورعايته.
  • لنتمنى سويًا أن يكون عامًا مميزًا، مليئًا بالأفراح والتقدم، كل عام وأنتم بألف خير.
  • بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أسأل الله أن يجعله عامًا مليئًا بالسعادة والنجاح لكم ولعائلاتكم.
  • كل عام وأنتم بألف خير، وأتمنى لكم عامًا هجريًا جديدًا مليئًا بالفرح والسعادة والنجاحات المتواصلة.

يمكنك اختيار أي من هذه العبارات واستخدامها لتهنئة أحبائك بالعام الهجري الجديد.

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معلومات الكاتب
د. فاطمة سيد

كاتبة ومدونة، أعمل بالتدريس، وحاصلة على دكتوراة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية التربية جامعة عين شمس.

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