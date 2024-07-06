رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024 وموعد صرف الدفعة الأولي لكافة العاملين بالقطاع العام والخاص

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حاليا تقوم الحكومات في الدول العربية بزيادة رواتب العاملين فيها مع رفع الحد الادنى للاجور وذلك ليتواكب مع التغييرات الأقتصادية الحالية وقد أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب وذلك يوم الخميس لعدد مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار فمتى يتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في المغرب وما هي الزيادة المقررة للأجور في المغرب هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024

إن زيادة الأجور في المغرب مع تخفيض الضريبي يأتي في جهود الحكومة لمحاولة تحقيق التوازن الاجتماعي للأسر في المغرب على أن تكون الزيادة في الأجور لكل من العاملين في القطاع الخاص والحكومي.

حيث يتم صرف الزيادة للعاملين في القطاع الحكومي بقدر 1000 درهم بما يعادل 100 دولار لتبلغ التكلفة العامة على موازنة الدولة 45 مليار درهم بما يعادل 4:30 مليون دولار وتعتبر هذه الزيادة هي زيادة كبيرة جدا.

مع العلم أنه أيضا تم زياده الرواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبه 10% وتخفيض ضريبي للعاملين في القطاع الحكومي بما يوفر للموظف حوالي 400 درهم.

متى تصرف الزيادة في الأجور بالمغرب؟

قد أعلنت الحكومة عن أن بدء تطبيق قرار الزيادة في الاجور للموظفين في القطاع الحكومي يكون على دفعتين حيث أن الدفعة الأولى تكون في شهر تموز يوليو 2024 على أن تكون الدفعة الثانية في شهر يناير 2025.

أما عن زيادة 10% للقطاع الخاص فيتم تطبيقها على دفعتين الأولى في يناير 2025 بنسبة 5% والثانية في يناير 2026 وبذلك يكون قد تمت زيادة الأجور في المغرب على مرحلتين سواء للعاملين في القطاع الحكومي والخاص .