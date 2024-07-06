مبروك لكل الطلاب الناجحين.. الإعلان عن رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول وخطوات الاستعلام بالاسم ورقم الاكتتاب

إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول، لقد بدأت اختبارات البكالوريا في سوريا في 13 يونيو 2024 وبعد الانتهاء من الاختبارات التي استمرت لمدة 20 يوم ازداد البحث يوميا من قبل طلاب البكالوريا عن موعد ظهور نتائج البكالوريا في سوريا 2024 وكيفية الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة فور ظهورها وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول

تتم أعمال التصحيح في الوقت الحالي لاختبارات الباكالوريا على قدم الوثائق وقد انهت لجان التصحيح والمراجعة والتدقيق تصحيح ومراجعة اكثر من ماده ومنها اللغه الفرنسية والروسية بالإضافة إلى مادة الفلسفة كما انتهت اللجنة أيضا من تصحيح أكثر من 95% من مادة الفيزياء وتصل نسبة الانتهاء من التصحيح والمراجعة في المواد الأخرى لأكثر من 50%.

ومن المتوقع كما تم الإعلان من الوزارة أن يكون إعلان نتائج البكالوريا في سوريا 2024 الدور الاول في صباح غداً يوم الأحد 7 من شهر تموز (يوليو) وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الاول بالاسم ورقم الاكتتاب

أكدت وزارة التعليم في سوريا على ارتفاع نسبة النجاح في البكالوريا في كل من دمشق وحلب وفور الإعلان عن النتائج بشكل رسمي يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالاسم ورقم الاكتتاب عبر الخطوات التالية: