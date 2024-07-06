مبروك لكل الطلاب الناجحين.. الإعلان عن رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول وخطوات الاستعلام بالاسم ورقم الاكتتاب

إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول، لقد بدأت اختبارات البكالوريا في سوريا في 13 يونيو 2024 وبعد الانتهاء من الاختبارات التي استمرت لمدة 20 يوم ازداد البحث يوميا من قبل طلاب البكالوريا عن موعد ظهور نتائج البكالوريا في سوريا 2024 وكيفية الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة فور ظهورها وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.
إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول
تتم أعمال التصحيح في الوقت الحالي لاختبارات الباكالوريا على قدم الوثائق وقد انهت لجان التصحيح والمراجعة والتدقيق تصحيح ومراجعة اكثر من ماده ومنها اللغه الفرنسية والروسية بالإضافة إلى مادة الفلسفة كما انتهت اللجنة أيضا من تصحيح أكثر من 95% من مادة الفيزياء وتصل نسبة الانتهاء من التصحيح والمراجعة في المواد الأخرى لأكثر من 50%.
ومن المتوقع كما تم الإعلان من الوزارة أن يكون إعلان نتائج البكالوريا في سوريا 2024 الدور الاول في صباح غداً يوم الأحد 7 من شهر تموز (يوليو) وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.
الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الاول بالاسم ورقم الاكتتاب
أكدت وزارة التعليم في سوريا على ارتفاع نسبة النجاح في البكالوريا في كل من دمشق وحلب وفور الإعلان عن النتائج بشكل رسمي يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالاسم ورقم الاكتتاب عبر الخطوات التالية:
- أولا على الطالب التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية ويمكن الدخول إليها من هنا.
- الضغط بعد ذلك على أيقونة القائمة الرئيسية.
- ومن القائمة يتم اختيار النتائج الامتحانية.
- يتم تحديد نتائج عام 2024م.
- ومن ثم يتم الضغط على نتائج البكالوريا سوريا الدور الأول.
- على الطالب ان يقوم بإدخال بعض البيانات المطلوبة وهي اسم الطالب الثلاثي، رقم الاكتتاب، والمدرسة.
- ومن ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.