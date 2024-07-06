يقضي حوائجك.. أفضل الأدعية المستجابة لاستقبال السنة الهجرية الجديدة 1446

كثير من الأشخاص يتساءلون عن الأدعية المستجابة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1445، خاصة بعد إعلان الدول العربية الإسلامية عنها، حيث تمثل هذه المناسبة العظيمة أهمية كبيرة لكل أمة إسلامية، كما يعتبر الدعاء في نهاية العام الهجري وبداية رأس السنة الهجرية من أفضل الأعمال لوداع عام 1445 واستقبال عام 1446، والدعاء هو عبادة يجب الحرص عليها باستمرار في كل الأوقات، خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية الخاصة، وسنقدم في هذا المقال عبر موقعنا البديل أفضل الأدعية المستحبة في بداية عام 1446، لنسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة على الجميع، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة ويجعلنا من عتقائه من النار في هذا العام الجديد.

الأدعية المستجابة لاستقبال السنة الهجرية الجديدة

إليك بعض الأدعية التي يمكن استخدامها لاستقبال السنة الهجرية الجديدة، مع التمنيات بأن يجعلها الله سنة خير وبركة على الجميع:

دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة:

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله.

دعاء للعتق من النار في العام الجديد:

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا العام، واغفر لنا ذنوبنا وتقبل توبتنا، واجعلنا ممن ينالون عفوك ورضوانك.

دعاء للثبات على الطاعة والنجاة من الشرور:

اللهم ثبتنا على الطاعة وأعنا على ترك المعاصي، واجعل السعادة تحيط بنا في هذا العام والقادم.

دعاء للنجاح في الدنيا والآخرة:

اللهم اجعل هذا العام عام نجاح وتقدم في الدنيا والآخرة، وسهل لنا الطريق إلى كل خير وبركة.

دعاء للسلامة والأمان للأمة الإسلامية:

اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وحقق لهم النصر والتمكين، واجعل هذا العام عام سلام وأمان لأمتنا الإسلامية.

دعاء للرزق والبركة في العمل والأسرة:

اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، وبارك لنا في أسرتنا وفي أعمالنا وفي أوقاتنا.

هذه بعض الأدعية التي يمكن استخدامها للاستقبال السنة الهجرية الجديدة، ويمكن أن تكون هذه الأدعية فرصة لتحقيق القرب من الله والتضرع إليه بالخير والبركة في العام الجديد.