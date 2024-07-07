موعد إجازه راس السنه الهجريه بمصر.. بوستات وعبارات تهنئة بالعام الهجرى الجديد 1446

موعد إجازه راس السنه الهجريه بمصر، قد مر على المسلمين في مصر والعالم الإسلامي يومي العيد وهما من أهم المناسبات في السنة الهجرية وهام عيد الفطر المبارك تلاه عيد الأضحى، الذي يكون في أخر شهر من العام، وينتظر المسلمون في تلك الأيام مناسبة عطرة ألا وهي ذكرى الهجرة النبوية المشرفة التي تتزامن مع رأس العام الهجري، وبالطبع تقوم الحكومات بإعطاء إجازات رسمية في تلك المناسبة لأنها من أهم المناسبات الدينية التي تمر بالبلاد لتعظيم شعائر الله والإحتفال بها من اجل بث تقدير وإجلال تلك المناسبات في نفوس الكبار والصغار، فهو ليس مثل أي يوم عادي، فهذا التميز له يجعل الإنشان يشعر بانه يوم مختلف، وهذا أمر حقيقية فقط هاجر النبي الكريم من مكة للمدينة من أجل نشر الدعوة وإعلاء كلمة الله، لأنه لولا هذا الحدث ما كنا اليوم مسلمون وموحدون.

موعد إجازه راس السنه الهجريه بمصر

قد شارفت السنة الهجرية 1445 على الإنتهاء ليستقبل العالم الإسلامي عام هجري جديد، داعيين الله أن يلهمنا الصواب ويوفق خطانا للخير والصلاح، وقد أعلنت بالفعل الحكومة المصرية على أن يوم رأس السنة إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية في البلاد، وحيث أن بداية العام سوف يوافق يوم السبت الذي هو إجازة رسمية في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية قد تقرر استبداله بيوم أخر ولكن كان هناك اختلاف على أن يكون الخميس أو الاثنين.

وهذا ليحصل جميع الموظفون على حق في إجازه راس السنة الهجرية، وليس الموظفون فقط سوف يحصلون على الإجازة بل الطلاب الذين يمرون في تلك الأيام بفترة إمتحانات وهم طلاب الثانوية العاملة، لذا فالإجازة سوف تكون يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر يوليو هو موعد اجازة راس السنه الهجريه لجميع العاملين في القطاع الحكومي بالبلاد.

ومن المقرر أن يحصل العاملين أيضًا على إجازة في هذا الشهر في ذكرى ثورة 23 يوليو وهي من المناسبات الوطنية التي غيرت تاريخ مصر الحديثة.

عبارات تهنئة للعام الهجرى الجديد

من المقرر أن تقود دار الإفتاء المصرية باستطلاع الأول مش شهر محرم يوم السبت وهو أخر أيام شهر ذي الحجة، في تمام الساعة السادسة وتسعة وخمسون دقيقة حيث يولد هلال شهر محرم وهذا يتوافق مع الحسابات الفلكية، وعلى الرغم من أن التقويم الميلادي هو المتبع في جميع المعاملات داخل البلاد إلا أن التقويم الهجري يمثل الكثير بالنسبة للمواطن المصري لارتباطه بالعديد من المناسبات الدينية الهامة مثل حلول شهر رمضان والأعياد وبداية العام الهجري والمولد النبوي وغيرها من المناسبات الهامة، واليك مجموعة من كلمات التهنئة للعام الهجرى الجديد: