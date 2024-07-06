“للأهل والأحباب”.. أرق وأجمل عبارات التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1446

مع حلول العام الهجري الجديد، يشهد البحث عن التهاني بالعام الهجري الجديد انتشارًا واسعًا، نقدم أجمل التهاني وأصدقها لكافة المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويأتي العام الجديد محملاً بأمل وتفاؤل جديد، مزينًا بأنوار الخير والبركة، ويذكرنا بذكرى هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحلة التي كانت بمثابة نور الإسلام في ظلمات الجاهلية.

أجمل ما قيل للتهنئة بالنسة الهجرية الجديدة

إليك بعض عبارات التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة:

“أتمنى لكم عامًا هجريًا مباركًا، مليئًا بالسعادة والنجاح، وأن تكونوا من الأبرار والمتقين.”

“أتمنى لكم عامًا مليئًا بالخير والبركات، وأن تحققوا جميع أحلامكم وطموحاتكم.”

“عام هجري جديد، نسأل الله أن يجعله عام خير وسلام على الجميع، وأن يحقق لنا ولكم كل ما نتمناه.”

“أتمنى لكم بداية سنة هجرية جديدة، تزيدكم إيمانًا وتقوى.”

“مع ولادة العام الهجري الجديد، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالنجاح والتفوق في كل المجالات، وأن تحققوا كل أحلامكم.”

“نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد، وندعو الله أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والسعادة، وأن يحفظكم ويرعاكم في كل الأوقات.”

“بمناسبة العام الجديد، نهنئكم ونتمنى لكم سنة هجرية مليئة بالنجاحات والإنجازات، وكل عام وأنتم بخير.”

هذه العبارات تعبر عن التهنئة بالعام الهجري الجديد بطريقة جميلة ومعبرة.

عبارات قصيرة للتهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1445

هذه العبارات تعبر عن التهنئة والتبريك بالعام الهجري الجديد بأسلوب متنوع وملهم، ليعبر عن الأمنيات الطيبة للجميع في هذه المناسبة الخاصة: