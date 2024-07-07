من هنا epedu.gov.iq .. خطوات التقديم في مدارس المتفوقين بالعراق والشروط المطلوبة للقبول 2024

مدارس المتفوقين في العراق هي مؤسسات تعليمية مرغوب فيها بشدة من قبل الطلاب والطالبات الذين يظهرون استثنائية في الأداء الأكاديمي، فتتميز هذه الفئة من الطلاب بمواهب وقدرات عقلية خاصة، وتهدف وزارة التربية إلى دعمهم بتوفير بيئة تعليمية تنمي مواهبهم وتحفزهم على التفوق، وتم تأسيس هذه المدارس كجزء من هذه الجهود، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الفئة العبقرية والمبدعة، و للالتحاق بهذه المدارس، يجب على الطلاب تحقيق مجموعة من المتطلبات الخاصة التي سنستعرضها بالتفصيل في ما يلي.

طريقة التقديم على مدارس المتفوقين بالعراق 2024

يمكن للطلاب التقديم إلكترونيا على مدارس المتفوقين في العراق عبر اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

انتقل إلى تبويب التقديم على مدارس المتفوقين

هنا قم بإدخال البيانات الشخصية للطالب بشكل دقيق وصحيح وبعد ذلك، أرسل طلبك لإتمام عملية التقديم.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين بالعراق 2024

مرحلة الثالث متوسط تعتبر حاسمة للطلاب حيث ينتقلون إلى مراحل دراسية أعلى لاختيار المدرسة والتخصص المرغوب، و يجب على الطالب اجتياز هذه المرحلة بنجاح و تم الكشف مؤخرًا عن نتائج الثالث متوسط، وبعد ذلك قد ظهر اهتمام عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بمدارس المتفوقين، التي تفرض شروطًا صارمة تشمل:

حمل الطالب الجنسية العراقية.

ألا يقل معدله في الصف الثالث متوسط عن تسعين بالمائة و حسن السير والسلوك

إجتياز الاختبار التحصيلي في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية بنجاح.

و سيتم استقبال طلبات الالتحاق بمدرسة المتفوقين اعتبارًا من اليوم الثامن من شهر يوليو 2024 وقد تم تحديد موعد الإختبار التحصيلي في اليوم السابع من شهر أغسطس، حيث يجب على الطلاب الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى المدرسة التي يفضلون الإلتحاق بها لإجراء الإختبار.