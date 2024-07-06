اوعى تفوت فرصة العمر اللي هتغير حياتك 360 درجة.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024.. كن انت الفائز واحصل على 100000 دولار مع الإعلامي مصطفى الأغا

يبحث العديد من المواطنين العرب عن ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من أجل الحصول على الجائزة الكبرى التي تغير حياتهم، وتكون كافية لتأمين حياتهم ومستقبل أبنائهم، حيث سيتم الإعلان عن الفائز عن 100 ألف دولار لذلك الحق اشترك واحصل عليها، حيث يعتبر برنامج الحلم الذي يتم تقديم على قناة إم بي سي بتقديم الإعلامي الشهير مصطفى الأغا واحد من أهم برامج المسابقات الذي يعطي جوائز قيمة، حيث نجد أن عدد كبير من الأشخاص في مختلف الدول العربية حصلون على الجائزة وغيرت حياتهم ورفعت مستواهم المعيشي.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

قبل الإعلان عن جائز الحلم فإن ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم تختلف حسب الدولة، ولكن يمكن للجميع الاشتراك عبر الرمز التابع لبلده من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو dream:

إذا كان المشترك من المملكة العربية السعودية يمكن الاشتراك عن طريقة إرسال رسالة نصية إلى 755505، بينما إذا كان من حاملي خط زين أو خط جوال يمكن إرسال رسالة عبر 650444.

والأشخاص المقيمين في الكويت يمكنهم المشاركة عن طريق رقم 4141.

و الموجودين في دولة عمان يمكنهم الاشتراك في المسابقة عن طريق رقم 90434.

وبالنسبة للمواطنين المصريين يمكنهم الاشتراك عن طريق رقم 95458.

بخصوص المقيمين في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم الاشتراك عبر رقم 5544.

طريقة الاشتراك في مسابقة حلم عن طريق التطبيق

يمكن لأي شخص يريد الاشتراك في مسابقة حلم اتباع الخطوات التالية: