طريقة فتح إثنين حساب من الواتس آب.. و ماهي مميزات واتس آب الأصلي

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
طريقة فتح إثنين حساب من الواتس آب.. و ماهي مميزات واتس آب الأصلي

يبحث الكثير من الأشخاص  عن طريقة القيام بتسجيل الدخول علي تطبيق الواتساب و ذلك عن طريق حسابين في نفس ذات الوقت، و تعتبر هذه الخاصية هي خاصية مفيدة جدا و ذلك من أجل القيام بالتبديل بين الحسابين و ذلك وقت الحاجة، و ذلك مثل حساب العمل و الحساب الشخصي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة عمل حسابين علي الواتس آب، و ما هي و أهمية استخدام حسابين علي الواتساب.

طريقة إعداد حسابين علي الواتس آب

أولا تحتاج إلي رقم هاتف ثاني و ذلك حتي تتمكن أن تقوم بعمل حساب آخر علي الواتس اب، ثم بعد ذلك قم بفتح الأعدادات الخاصة بتطبيق الواتس اب، و بعد ذلك قم بالضغط على السهم الذي يوجد الي جانب الإسم، ثم اضغط على الزر الخاص بالتحكم في الإعدادات و الخصوصية و أيضا الاشعارات و ذلك علي كل حساب.

 

أهمية استخدام تطبيق واتساب الرسمي

يعتبر تطبيق واتساب الرسمي هو من  أفضل طرق التواصل الاجتماعي، و ذلك من دون القيام بتحميل واتساب أخر مقلد أو مزيف و من أجل الحصول على العديد من الحسابات علي الهاتف، حيث أنه في حالة تم استخدام تطبيق مزيف فسوف يكون الحساب الخاص بك لا يتمتع بالأمان و الخصوصية مثل استخدامك لتطبيق واتساب الرسمي و الأصلي الذي يتميز بأنه يقوم بحماية الخصوصية لجميع المستخدمين و أيضا يعمل بصورة موثوق منها و يتمكن الشخص من خلال هذا التطبيق أن يتواصل مع الجميع بأمان و خصوصية تامة.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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