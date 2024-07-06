طريقة فتح إثنين حساب من الواتس آب.. و ماهي مميزات واتس آب الأصلي

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة القيام بتسجيل الدخول علي تطبيق الواتساب و ذلك عن طريق حسابين في نفس ذات الوقت، و تعتبر هذه الخاصية هي خاصية مفيدة جدا و ذلك من أجل القيام بالتبديل بين الحسابين و ذلك وقت الحاجة، و ذلك مثل حساب العمل و الحساب الشخصي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة عمل حسابين علي الواتس آب، و ما هي و أهمية استخدام حسابين علي الواتساب.

طريقة إعداد حسابين علي الواتس آب

أولا تحتاج إلي رقم هاتف ثاني و ذلك حتي تتمكن أن تقوم بعمل حساب آخر علي الواتس اب، ثم بعد ذلك قم بفتح الأعدادات الخاصة بتطبيق الواتس اب، و بعد ذلك قم بالضغط على السهم الذي يوجد الي جانب الإسم، ثم اضغط على الزر الخاص بالتحكم في الإعدادات و الخصوصية و أيضا الاشعارات و ذلك علي كل حساب.

أهمية استخدام تطبيق واتساب الرسمي

يعتبر تطبيق واتساب الرسمي هو من أفضل طرق التواصل الاجتماعي، و ذلك من دون القيام بتحميل واتساب أخر مقلد أو مزيف و من أجل الحصول على العديد من الحسابات علي الهاتف، حيث أنه في حالة تم استخدام تطبيق مزيف فسوف يكون الحساب الخاص بك لا يتمتع بالأمان و الخصوصية مثل استخدامك لتطبيق واتساب الرسمي و الأصلي الذي يتميز بأنه يقوم بحماية الخصوصية لجميع المستخدمين و أيضا يعمل بصورة موثوق منها و يتمكن الشخص من خلال هذا التطبيق أن يتواصل مع الجميع بأمان و خصوصية تامة.