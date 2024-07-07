بالخطوات الصحيحة.. طريقة الإستعلام عن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري الأردن وموعد الصرف

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قامت بتخصيص قروض سكنية للضباط وضباط الصف والعاملين في صفوفها، بهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية خاصة بهم، و أعلنت القيادة العامة أنه سيتم إيداع قيمة هذه القروض في حساباتهم البنكية اعتبارًا من الثامن من يوليو 2024، بالتعاون مع بنك القاهرة عمان، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدعم المستمرة لأفراد القوات المسلحة، ولمزيد من التفاصيل وللاطلاع على رابط الإستعلام عن الأشخاص المقبولين للحصول على القرض العسكري، ندعوكم لمتابعة موقعنا للحصول على المعلومات اللازمة.

الإستعلام عن قرض الإسكان العسكري في الأردن

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قررت تخصيص قرض سكني لجميع الضباط وضباط الصف والعاملين في الوزارة، بهدف تمكينهم من امتلاك وحدات سكنية خاصة بهم، كمكافأة وتقدير لجهودهم و يمكن للمستحقين للحصول على القرض الاطلاع على الأشخاص المقبولين باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.

الضغط على الأيقونة المخصصة للخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

عليك اختيار خيار استعلام عن القروض من القائمة الرئيسية واملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

بعد النقر على الأيقونة المخصصة لعملية البحث، سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالقرض، بما في ذلك قيمته وموعد إيداعه في الحساب البنكي.

يؤكد الجهاز المختص أنه بمجرد استكمال الإجراءات، سيتم إيداع المبلغ في الحساب البنكي المحدد في عملية التقديم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الإدارية.

موعد إيداع قيمة القروض

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه سيتم تحويل قيمة القروض المستحقة لجميع المستفيدين إلى حساباتهم البنكية عبر بنك القاهرة عمان اعتبارًا من 8 يوليو 2024 و ودعت القيادة جميع المتقدمين إلى متابعة الموقع الرسمي للهيئة بانتظام للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص دعم مالي بقيمة 30,000 دينار أردني للمستفيدين خلال شهر يوليو، على أن يتم رفع جميع الوثائق المطلوبة على الموقع الرسمي للهيئة وتقديمها بشكل صحيح وفقاً للإرشادات المحددة.