مباشر>>رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء برقم الجلوس عبر موقع موقع وزاه التربيه اليمنيه yemenexam

طرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية، رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024، ويكون ذلك عبر ادخال الاسم ورقم الجلوس، ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة بكل سهولة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وكذلك عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية تفاصيل الرابط والخطوات للاستعلام عن نتائج التاسع 2024.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور، اتباع الخطوات التالية وذلك للاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024، ويكون ذلك في إطار توفير الوقت والمجهود لاستخراج النتيجة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، من خلال اتباع النقاط التالية:

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

من ثم يتم الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

ثم اختيار خانة الصف التاسع للعام الحالي الدور الأول 2024.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس بالخانات المخصصة لذلك.

تحديد المحافظة والمدرسة التابع لها الطالب.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة البحث، لتظهر أمامك نتيجة الطالب بكافة التفاصيل، علما إنه يمكن حفظ النتيجة أو طباعتها.

رابط استعلام نتائج الصف التاسع عبر موقع الإدارة العامة

أتاحت الوزارة موقع الإدارة العامة للاختبارات الإلكترونية، وذلك ليتمكنوا من الاستعلام عن نتائج الصف التاسع الدور الاول للعام الحالي 2024، ويكون ذلك لتخفيف الضغط على موقع الوزارة، وفي إطار التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور استخراج النتيجة بكل سهولة، وذلك عبر اتباع خلال الخطوات التالية: