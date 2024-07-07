“Download” تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا لاستخراج نتائج البكالوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب الدورة الأولى لجميع المحافظات

يتساءل العديد من الأشخاص عن تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا 2024 الذي من خلاله يستطيع كافة الطلاب الحصول على نتيجته الخاصة بكل سهوله وبمنتهى الشفافية وذلك من خلال تحميله، مع العلم أن هناك وسيلة أخرى قامت الوزارة بإطلاقها وهو الموقع الرسمي الخاص بها، وجاءت الزيادة في البحث بناءً على ما أعلنت عنه الوزارة حيث شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 07 يوليو/تموز 2024 ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2024 لجميع الأقسام، ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال هذا التطبيق أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا

قامت وزارة التربية والتعليم بسوريا بإطلاق تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا يتناسب مع كافة أنظمة التشغيل سواء (الآيفون، أو الأندرويد)، ويمكن تحميله للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 عن طريق الخطوات التالية:-

أدخل على متجر التطبيقات.

أكتب في المكان المخصص للبحث “ تطبيق نتائج الامتحانات “

“ أضغط على تحميل وانتظر حت اكتمال التحميل 100%.

قم بفتح التطبيق على الهاتف.

سجل الدخول أو اضغط على انشاء حساب جديد.

بعد الإنتهاء من وضع بيانات الدخول، قم بالنقر على (المرحلة الدراسية، الصف، مع تدوين رقم الاكتتاب).

والاسم، وفي نهاية انقر على زر عرض النتيجة.

استعلام نتائج البكالوريا سوريا 2024

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 عن طريق تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا أو عن طريق موقع وزارة التربية السورية، حيث ظهرت النتائج رسمياً حسب الاسم أو حسب رقم الاكتتاب، ويمكن الاستعلام عنها بطريقة أخرى كالآتي:-