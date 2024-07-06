“لولو الشطورة المحترمة“ تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايلسات وعربسات 2024.. اضبطيها حالا

تعتبر قناة وناسة لولو من أكثر القنوات التي تقدم محتوى خاص بالأطفال في الوطن العربي لذلك تلقى بحثا كبيرا من قبل الآباء والأمهات وذلك لتنزيلها إلى أطفالهم داخل المنزل، واشتهرت لولو بتقديم العديد من الأغاني التي جذبت الأطفال وتعد أبرز تلك الأغاني هي ميدو المشاغب لولو الشطورة ميدو بيلعب بالكبريت من العديد من الأغاني وفيما يلي سوف نقدم لكم تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات فتابعوا معي.

تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايلسات وعربسات

يمكن استقبال تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال البيانات التالية:-

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270..

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات تنزيل قناة وناسة لولو على جهاز الرسيفر

يمكن استقبال قناة وناسة لولو على جهاز الرسيفر من خلال بعض الخطوات البسيطة:-