حمله فورا.. الواتساب الذهبي الرائع والمميز.. وماهي مميزاته

يعتبر تطبيق واتس آب الذهبي هو من ضمن أحد التطبيقات المميزة و التي يحب الكثير من الأشخاص أن يقوموا باستخدامه أثناء التواصل الاجتماعي مع الآخرين، و هو يعد نسخة تم تعديلها من تطبيق واتس آب العادي و يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي العديد من المميزات الرائعة والمميزة، و لقد تم تحميل هذا التطبيق بنسبة كبيرة لدي الكثير من الأشخاص و حصل على شهرة واسعة و كبيرة على مستوى العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.

طريقة تحميل واتس آب الذهبي

يمكنك القيام بتنزيل تطبيق واتس آب الذهبي و ذلك عن طريق مجموعة من الخطوات و هى:

أولا أدخل على جوجل بلاي أو أب ستور علي حسب نوع الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك اكتب واتس آب الذهبي في خانة البحث.

بعد ظهور التطبيق قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على زر تحديث التطبيق.

ثم قم بالأنتظار لبعض الوقت و سوف يتم تحديث التطبيق، و قم بالاستمتاع باستخدام هذا التطبيق.

مميزات تطبيق واتس آب الذهبي

يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي الكثير من المميزات الرائعة و المميزة و من أبرز مميزات تطبيق واتس آب الذهبي هي انه يستطيع و يتمكن الشخص الذي يقوم باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي أن يقوم بتغيير الثيمات وكذلك الخلفيات من أجل أن يتم تخصيص التجربة الخاصة بهم، و يتميز بتقديم واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و أيضا تستطيع أن تقوم بحجب الاعلانات.