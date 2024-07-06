حمله فورا.. الواتساب الذهبي الرائع والمميز.. وماهي مميزاته

يعتبر تطبيق واتس آب الذهبي هو من ضمن أحد التطبيقات المميزة و التي يحب الكثير من الأشخاص أن يقوموا باستخدامه أثناء التواصل الاجتماعي مع الآخرين، و هو يعد نسخة تم تعديلها من تطبيق واتس آب العادي و يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي العديد من المميزات الرائعة والمميزة، و لقد تم تحميل هذا التطبيق بنسبة كبيرة لدي الكثير من الأشخاص و حصل على شهرة واسعة و كبيرة على مستوى العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.
طريقة تحميل واتس آب الذهبي
يمكنك القيام بتنزيل تطبيق واتس آب الذهبي و ذلك عن طريق مجموعة من الخطوات و هى:
- أولا أدخل على جوجل بلاي أو أب ستور علي حسب نوع الجهاز الخاص بك.
- بعد ذلك اكتب واتس آب الذهبي في خانة البحث.
- بعد ظهور التطبيق قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على زر تحديث التطبيق.
- ثم قم بالأنتظار لبعض الوقت و سوف يتم تحديث التطبيق، و قم بالاستمتاع باستخدام هذا التطبيق.
مميزات تطبيق واتس آب الذهبي
يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي الكثير من المميزات الرائعة و المميزة و من أبرز مميزات تطبيق واتس آب الذهبي هي انه يستطيع و يتمكن الشخص الذي يقوم باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي أن يقوم بتغيير الثيمات وكذلك الخلفيات من أجل أن يتم تخصيص التجربة الخاصة بهم، و يتميز بتقديم واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و أيضا تستطيع أن تقوم بحجب الاعلانات.