جددها الآن.. كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 وأبرز الشروط المطلوبة

تسعى دائماً الحكومة الجزائرية إلى توفير العديد من برامج الدعم للمواطنين وخاصة الفئات المحتاجة ومن ضمنها منحة البطالة وتعد من أهم وأبرز برامج الدعم المقدمة للمواطنين حيث يتم منح دخل شهري ثابت للعاطلين عن العمل كما أشارت الحكومة إلى أهمية تجديد المنحة كل 6 شهور لعدم وقف الدعم وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الحكومة وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه وإليكم خطوات تجديد منحة البطالة.

كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر

أتاحت الحكومة الجزائرية رابط إلكتروني يستطيع المواطنين المستفيدين من منحة البطالة تجديد المنحة من خلاله وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وكالة التشغيل الجزائرية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور وإسم الحساب.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

من القائمة الرئيسية اضغط على منحة البطالة.

اضغط على التقدم بطلب المنحة.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق كلمة التالي.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.

اضغط على أيقونة تجديد.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه سواء بقبول الطلب أو رفضه وذلك خلال مدة 15 يوم.

الشروط المطلوبة لتجديد منحة البطالة الجزائر

من أجل قبول طلب التجديد لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية والتي تتمثل فيما يلى: