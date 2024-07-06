نتائج السادس الإعدادي 2024 بالعراق الدور الأول وموعد ظهور النتيجة لعموم المحافظات

عمليات بحث متزايدة عن نتائج السادس الإعدادي 2024 بالعراق الدور الأول 2024 عبر محرك البحث الأول جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن إعلان النتيجة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ليكون متاح أمام جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، وبالرغم من ذلك إلا أن الوزارة لم تقوم بتحديد موعد رسمي لظهور أمام جميع الطلاب، وسوف نوافيكم الآن التفاصيل الكاملة حول النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024 بالعراق

يمكنك الآن التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024 العراق أون لاين، وهذا حتى يمكن لكل الطلاب في عموم المحافظات استخراج النتيجة بكل سهولة وقت ظهورها، وهذا حتى لا يحتاج للطلاب للنزول للمدارس لمعرفة النتيجة، وخطوات الاستعلام جاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية.

يتم إدخال الكود المرئي المتواجد على الشاشة.

الضغط على أيقونة “الصف الدراسي” من القائمة الرئيسية.

تحديد “الصف السادس الإعدادي”.

النقر على خنة “الدور الأول”.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن “اسم الطالب رباعي، الرقم الامتحاني”.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب مع اسم المدرسة أيضاً.

الضغط على “عرض النتائج.

بعد ظهور النتيجة أمامكم يمكم الضغط على تنزيل كشوفات الطلاب pdf.

موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024

انتهى طلاب الصف السادس الإعدادي بالعراق من اختباراتهم في 3 يوليو 2024، وعلى الفور بدأت عمليات التصيح ورصد الدرجات والمراجعة في كافة محافظات العراق، وأكدت وزارة التربية العراقية أنه بمجرد الانتهاء من تلك المهام ستعلن النتيجة أمام الجميع في موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري، والنتيجة ستكون معلنة إلكترونياً أمام الجميع.