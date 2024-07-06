ذاكرة كبيرة وبطاقة عالية.. هاتف oppo f27 pro plus 5G المميز للشباب

كشفت شركة آوبو العالمية عن أحدث إصدار لها oppo f27 pro plus 5G حيث يعد هذا الإصدار واحد من احدث الإصدارات التي تم الإعلان عنها حتي الآن، تتميز هذه الشركة بأحدث الإصدار الموجودة في الأسواق العالمية حتي الآن حيث أنها تنافس اعلي الشركات في صناعه الهواتف المحمولة، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الإصدار من حيث المميزات والعيوب والمواصفات، السعر أيضا في السطور التالية ابقوا معانا.

مواصفات هاتف آوبو آف 27 برو بلس 5 جي

يدعم هذا الإصدار تركيب شريحتين اتصال 5جي.

يحتوي أيضا علي كاميرا سيلفي بدقة عالية 8 ميجا كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة آف / 1.7، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة آف/ 2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قرب.

يحتوي علي بطاريه بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير.

يدعم أيضا الشحن السريع بقدرة 67 وآت.

تدعم الشحن العكسي.

يحتوي علي بصمة اصبع الهاتف مدمجة في اسفل الشاشة مع دعم إمكانيه التعرف علي بصمة الوجهة عبر الكاميرا الأمامية.

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار.

يحتوي علي مساحة تخزين داخلية كبيرة، مما يساعد مستخدميه علي تحميل تطبيقات كثيرة علي الهاتف دون أي ضرر.

ذات بطاريه كبيرة جدا حيث انه يستطيع مستخدمي الهاتف لمدة كبيرة جدا دون انقطاع.

يحتوي علي كاميرا ذات جودة ودقة عالية جدا.

يدعم هذا الهاتف في التحكم في الأجهزة الكهربائية.

عيوب هاتف آوبو

لا يدعم الهاتف أل NFC.

لا يدعم الراديو FM.

أسعار هاتف آوبو

سعر هاتف آوبو في الولايات المتحدة بسعر 360 دولار لنسخة 256 جيجا بايت، اما بالنسبة لنسخة 128 جيجا بايت بسعر 335 دولار أمريكي.