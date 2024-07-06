أجمل ما تستقبل به العام الجديد.. دعاء العام الهجري الجديد 1446 وأجمل التهنئات

يظهر اهتماما ملحوظا من قبل عدد كبير من المسلمين، تصدر تهنئة العام الهجري الجديد 1446 هـ قائمة الأولويات، وذلك وفق استطلاع أجرته دار الإفتاء المصرية مساء اليوم لرؤية هلال شهر المحرم لعام 1446هـ، يعكس هذا الاهتمام المتزايد معدلات البحث عن رسائل وعبارات التهاني بالعام الهجري الجديد 1446، حيث انتشرت هذه التهاني بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة.

دعاء العام الهجري الجديد

أفضل ما يستقبل به العام الهجري الجديد 1446 الدعاء، فهو بوابة الخير التي يحصل منها الانسان على كل خير ويجتنب كل شر، ومن أفضل الأدعية الجامعة مع بداية العام الهجري التالي:

اللهم أهل علينا هذا العام بالأمان والإيمان، والسلامة والإسلام، وبعيدًا عن شرَّ الشيطان، وبمحبة من الله الرحمن.

اللهم، يا من تغير الأحوال، اجعل حالنا إلى أفضل الأحوال برحمتك يا رحيم يا منان.

يا الله يا كريم، اجعل عامنا هذا خيرا، وحقق أمالنا، واجمع شمل المحبين، واجعل حالنا سعيدا وبالا مريحا.

يا الله، يا كريم بلغتنا عام جديد ونحن نسألك من خيره ونتعوذ بك من شره.

اللهم، أرجو منك مغفرة ذنوبي التي ارتكبتها في العام الماضي، وأصلح قلبي، وارحمني، وارزقني يا ذا الفضل.

اللهم كما بلغتنا هذا العام الهجري الجديد، اجعله بداية للهداية والنور والسرور والفرج، يا رب العالمين.

تهنئة بالعام الهجري الجديد

فيما يلي بعض العبارات لتهنئة بالعام الهجري الجديد 1446، تشمل: