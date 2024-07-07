“مٌباااارك للناجحين” رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا كٌـــل المحافظات عبر موقع وزارة التربية السورية | | اسماء أوائل البكالوريا لجميع الفروع

ما زالت عمليات البحث متجهة حول معرفة رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا، وذلك حيث بدأت وزارة التربية السورية في إعلان تلك النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات على مستوى جميع الأقسام بكافة المحافظات، وذلك بعد طول انتظار حيث كانت هناك حالة من القلق والتوتر تنتشر بين الجميع في الأوقات السابقة، نظراً لما في هذا الصف الدراسي من أهمية كبيرة في مسيرة الطالب التعليمية.

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن النتائج من خلال رابط نتائج البكالوريا 2024 الذي طرحته الوزارة، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول عليها بسهولة:-

الولوج إلى موقع وزارة التربية السورية على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. يتم تحديد السنة الدراسية الراغب في الاستعلام عنها وهي مرحلة البكالوريا لعام 2024، ومن ثم تحديد الشعبة.

يقوم الطالب بتحديد المحافظة التابعة لها في سوريا.

ثم إدخال رقم الاكتتاب على أن يكون مدون بشكل صحيح.

قم بالنقر على مربع البحث ومن ثم الانتظار حتى يتم تحميل النتائج.

خلال لحظات قليلة سيتم عرض النتائج بها كافة المواد وأمام كل مادة يوجد أمامها الدرجة.

نتائج البكالوريا 2024 سوريا

أشار السيد وزير التربية السورية في بيانه الخاص بـ نتائج البكالوريا 2024 سوريا إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء الامتحانات في القسم العلمي نحو 144 ألف و983 طالب وطالبه نجح منهم 83 ألف و950 طالب وطالبه بنسبة نجاح 57.9%، أما القسم الأدبي بلغ عدد الطلبة 56 ألف 290 طالب وطالبه نجح منهم 25 ألف 292 طالب وطالبة وبنسبة نجاح 44.93%، وبالنسبة لقسم الثانوية الشرعية فبلغ عدد الطلبة والطالبات بها 1853 طالب وطالبه نجح منهم 910 طالب وطالبه بنسبة نجاح 49.11%، في الشهادة الثانوية المهنية النسوية بلغ عدد الطلبة المتقدمين 3429 طالب وطالبه نجح 1506 طالب وطالبه بنسبة نجاح 43.92%، الشهادة الثانوية المهنية الصناعية بلغ عدد الطلاب 15 ألف 217 طالب وطالبه نجح منهم 7547 طالب وطالبه بنسبة نجاح 49.6%، أما الشهادة الثانوية المهنية التجارية بلغ عدد الطلاب المتقدمين نحو 5667 طالب وطالبه نجح منهم 2556 طالب وطالبه بنسبة نجاح 45.14%.

اسماء أوائل البكالوريا 2024 سوريا

تم الإعلان عن اسماء الاوائل نتائج البكالوريا 2024 سوريا في جميع الفروع (العلمي والادبي والشرعي والمهني التصناعي والتجاري والنسوي)، والذين جاءت اسماءهم على النحو الآتي:-