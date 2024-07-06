سيبك من الواتس العادي.. أعرف طريقة تحميل واتساب الذهبي الجديد 2024 اخر اصدار

يمكنك الآن معرفة طريقة تحميل واتساب الذهبي الجديد 2024، حيث يعد تطبيق واتساب الذهبي الجديد من أبرز التطبيقات الحديثة نظرًا لتوفيره مجموعة متنوعة من المزايا للمستخدمين، يمكنك الآن تحميل التطبيق مباشرة على هاتفك المحمول باتباع خطوات بسيطة وسهلة، تابع هذا المقال عبر موقعنا لتتعرف على هذه الخطوات بالتفصيل.

طريقة تحميل واتساب الذهبي الجديد 2024

لتحميل الإصدار الأخير من تطبيق واتساب الذهبي، يجب عليك اتباع بعض الخطوات الأساسية:

تأكد أولاً من اتصال هاتفك بالإنترنت.

ثم احذف الإصدار الحالي من تطبيق واتساب الأصلي.

قبل الحذف، قم بعمل نسخة احتياطية لتجنب فقدان أي معلومات هامة.

افتح المتصفح وابحث عن اسم التطبيق.

اختر الرابط الأول من نتائج البحث.

قم بتغيير إعدادات الهاتف للسماح بتنزيل الملفات من مصادر غير معروفة.

شغل مدير الملفات واضغط على زر التنزيل.

اضغط على الملف الذي تم تنزيله لتثبيته على هاتفك.

أدخل رقم هاتفك واستمتع بجميع ميزات التطبيق.

مميزات الواتساب الذهبي الجديد

الإصدار الأخير من تطبيق واتساب الذهبي يأتي مع العديد من الميزات الجديدة، ومنها:

أصبح الإصدار الجديد محميًا من الحظر من قبل تطبيق واتساب الأصلي. تم تمديد مدة الحالة تلقائيًا لتتجاوز 30 ثانية. يمكنك الآن فصل الإنترنت عن التطبيق بينما يبقى متاحًا لبقية التطبيقات. تتضمن الميزات إيقاف جميع الإشعارات المتعلقة بتحديث الحالة حتى تقوم برؤيتها. يقوم التطبيق بتشغيل التسجيلات تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، تم حل جميع المشكلات السابقة مثل مشكلة تنزيل الثيمات. يمكنك تفعيل ميزة الرد التلقائي على الرسائل عند انقطاع الإنترنت. يتيح لك التطبيق تنزيل الحالة بسهولة وإزالة الرموز التعبيرية. تم حل مشكلة الوضع الليلي الكامل في التطبيق. يمكنك إخفاء المكالمات ومنع ظهور الأرقام دون الكشف عن تفاصيلها. يتيح لك التطبيق إرسال ما يصل إلى 200 رسالة دفعة واحدة.

ابرز الإضافات في التحديث الاخير من الواتساب الذهبي

التحديث الأخير من واتساب أضاف العديد من الميزات، بما في ذلك حذف الملفات غير الضرورية من الهاتف، يعلم التطبيق المستخدم عندما يقوم أحد الأصدقاء بتغيير صورته الشخصية، إليك أبرز التحسينات والإضافات في هذا الإصدار: