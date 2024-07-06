” watch now” موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة له

مسلسل قيامة عثمان يعد من أبرز الأعمال التركية التلفزيونية التي نالت إعجاب الجماهير العربية، وقد انتهى عرض الموسم الخامس من السلسلة قبل أسبوعين، وقد تم تداول أخبار تفيد أن فريق العمل يعمل حالياً على تصوير الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يتم عرضه في نفس الجدول الزمني السنوي المعتاد للمسلسل وفيما يلي سوف نتحدث عن كل ما يخص هذا الموضوع الهام للغاية.

المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

مسلسل قيامة عثمان يعد واحداً من أبرز الأعمال التاريخية التركية التي حققت شهرة واسعة وجماهيرية كبيرة بين عشاق الدراما العربية و يمتد عرض هذا المسلسل لخمسة أعوام، ورغم ذلك، لم يشعر المشاهدين بالملل من تتابع أحداثه، حيث يترقبون بفارغ الصبر عرض كل موسم جديد، فحسب التقارير التي نشرت عن طريق مصادر موثوقة، من المتوقع أن يتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان في شهر أغسطس المقبل أو في بدايات سبتمبر، حيث تعتبر هذه المواعيد الثابتة لعرض أجزاء جديدة من السلسلة.

القنوات الناقلة لقيامة عثمان الجزء السادس

هناك عدد من القنوات التي تقوم ببث جميع حلقات مسلسل قيامة عثمان بمختلف مواسمه، ومنها قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية، و تعد هذه القنوات من بين القنوات الرائدة في نقل المسلسل، حيث يتم عرض حلقة واحدة في الأسبوع وباللغة التركية، مع عملية الترجمة إلى العربية لاحقاً، كما يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية على النايل سات باستخدام التردد التالي: 10796، مع معدل الاستقطاب العمودي ومعامل تصحيح الخطأ ⅚، ومعدل الترميز 27500.