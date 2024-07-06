رسميا.. الإعلان عن أسماء المستحقين قرض الاسكان العسكري 2024 وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه.. القوات المسلحة الأردنية توضح التفاصيل

أسماء المستحقين قرض الاسكان العسكري، أن قرض الأسكان العسكري هو نوع من أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة لأفراد القوات المسلحة حيث تمكنهم من الحصول على قطعة أرض وبناء منزل عليها، وقد حددت الحكومة عدد من الشروط المطلوبة للحصول على قرض الإسكان العسكري مع تسهيلات في السداد علي مجموعة من الأقساط الشهرية ويمكن التقديم على القرض إلكترونيا عبر موقع وزارة الأسكان وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

الإستعلام عن أسماء المستحقين قرض الاسكان العسكري 2024

يمكن للراغبين في الأستعلام عن أسماء المستحقين قرض الاسكان العسكري 2024 أن يقوموا بالاستعلام من خلال بعض الخطوات عبر الرابط المخصص من وزارة الإسكان من خلال الخطوات التالية:

يتم في البداية التوجه إلى الموقع الرسمي لمديرية الإسكان العسكري والدخول اليه اضغط هنا .

ومن ثم يتم الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن قرض.

يقوم المتقدم بإدخال كلا من الرقم العسكري والرقم الوطني الخاص به.

ومن ثم يقوم المتعلم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به.

الضغط على بحث.

لتنتقل إلى النافذة الخاصة بالتفاصيل التي تخص المستعلم ومنها الراتب بالتفصيل مع المبالغ المالية المقررة الي المستعلم.

يمكن للمستعلم الراغب في تنزيل ملفات الإستعلام أن يقوموا بتحميل ملف مستحقي قرض الاسكان العسكري بصيغة pdf.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري 2024

حتى يتم الموافقة على قرض الإسكان العسكري بعد توافر الشروط المطلوبة مع العلم أن القوات المسلحة الأردنية تضع مجموعة من الشروط الصارمة وهي كما يلي: