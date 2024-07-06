رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1446 لكل الأهل والأصدقاء وزملاء العمل “كل عام وأنتم بخير”

بالتزامن مع بداية سنة هجرية جديدة يبحث المسلمين في كل مكان عن رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1446، فهذه ذكرى لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة غلى المدينة المنورة، ويهتم المسلمين بالاحتفال بتلك المناسبة الدينية العظيمة بالطرق المختلفة، ومن أبرز وسائل الاحتفال بتلك المناسبة هي تبادل التهنئة بين الأهل والأصدقاء والأحباب وزملاء العمل، وهذا من خلال إرسال رسائل التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونقدم لكم أجمل رسائل وعبارات تهاني العام الهجري الجديد 1446.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1446

نوافيكم مجموعة متميزة ورائعة من رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1446، والتي يمكن إرسالها للجميع لتعزيز المودة والرحمة بين الجميع وأبرز تلك الرسائل التالي:

مع حلول العام الهجري الجديد، نرجو من الله أن تنعموا بالخير والصحة والسلام والسعادة.

أطيب التمنيات بعام هجري جديد مليء بالإنجازات والنجاحات المديدة.

أسأل الله أن يجعل هذه السنة الجديدة مليئة بالخيرات والبركات، وأن يحقق لك فيها كل ما تتمنوا.

أتمنى لك عام هجري سعيد ملئ بالحب والسعادة والعطاء وجعله الله لك نهرًا فياضًا بالخير.

مع استقبال هذا العام الهجري الجديد اتمنى لكم الخير والسعادة، فكل عام وأنتم بألف خير.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

يمر عام ويأتي عام وأنت الأغلى في القلب.. كل عام هجري وأنت بخير.

عبارات تهاني بمناسبة السنة الهجرية