الأن: نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن صنعاء وعموم المحافظات برقم الجلوس عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات وموقع وزارة التربية والتعليم

منذ أيام قليلة تم الإعلان عن نتائج الصف التاسع باليمن، وعلى ضرار إتاحتها فينتظر الطلاب في الفترة الحالية إتاحة نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن برقم الجلوس، ونظراً إلى كثرة عمليات البحث للتعرف على موعد ظهور نتائج الثانوية العامة أعلنت بعض الجهات القريبة من الوزارة أن عمليات التصحيح قد انتهت بالفعل، وجاري العمل على رصد الدرجات وتجميعها استعداداً لنشرها عبر القنوات والمواقع الرسمية.

نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن برقم الجلوس

ساعات قليلة وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن برقم الجلوس الدور الأول لجميع الطلاب على مستوى جميع المحافظات اليمنية المختلف، وذلك بحيث فور اعتماد النتائج وإعلانها ستتمكنوا من الاطلاع عليها وفقاً للخطوات التالية:-

زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات أو موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

أو موقع الإلكتروني. من قائمة خدمات الوزارة اختر “نتائج”.

قم بتحديد الشعبة المسجل بها من حيث أن كانت الشعبة الأدبية، أو الشعبة العلمية.

تقوم باختيار العام الدراسي الراغب في الاستعلام عنه وهو 2023/2024.

ثم إدخال رقم الجلوس.

حدد رمز التحقق واضغط على “أنا لست روبوت”.

النقر على مربع البحث عن النتيجة.

يتم عرض صفحة النتائج الخاصة بالطالب وتشمل كافة المعلومات من حيث مجموع الطالب في كل مادة وأيضا المجموع الكلي.

استعلام نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن الدور الأول

تتيح وزارة التربية والتعليم في اليمن إمكانية الحصول على نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن برقم الجلوس من خلال الرقم الأرضي 161 قبل أن يتم طرحها في الموقع، وذلك عن طريق الآتي:-