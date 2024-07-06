قنوات ببلاش.. موعد مباراة كولومبيا و بنما ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة 2024

في إطار مباريات الدور الرابع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، حقق منتخب الأرجنتين التأهل إلى المربع الذهبي بفوزه على منتخب الإكوادور بركلات الترجيح و بالمثل، تأهل منتخب كندا بنفس الطريقة بعد فوزه على منتخب فنزويلا بركلات الترجيح، و المنتخب الكولومبي بقيادة خاميس رودريغيز يسعى أيضًا للإنضمام إلى المتأهلين إلى المربع الذهبي عندما يواجه منتخب بنما اما المنتخب الكولومبي تصدر المجموعة الرابعة بينما تأهل منتخب بنما كوصيف في المجموعة الثالثة و يسعى كلا المنتخبين للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخهما.

موعد مباراة كولومبيا و بنما

يستضيف ملعب State Farm في ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة دور الربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 بين المنتخب الأولمبي ومنتخب بنما يوم الأحد، 7 يوليو 2024، فتبدأ المباراة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تحت إشراف الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني، يمكنك مشاهدة مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 على القنوات التالية: Esport 3، TV 3 Catalunya، Solo calcio، Sport italia، و L’Equipe TV و يمكن متابعة البث أيضًا عبر تطبيق TOD على الإنترنت وبشكل عام سيتأهل الفريق الفائز مباشرة إلى نهائيات البطولة لمواجهة الفريق الفائز من مباراة البرازيل والأوروغواي و يقام النهائي يوم الخميس، 11 يوليو 2024، في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مصر والسعودية وهذه المباراة سوف تحظي بمشاهدة عالية نظراً لانها مهمة للغاية، لذا عليك متابعتها عبر القنوات السابق ذكرها.