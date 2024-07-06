الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان واعرف قنوات عرض المسلسل

من أكثر الكلمات بحثا على مواقع البحث الشهيرة جوجل “المؤسس عثمان”، وذلك يأتي مع اقتراب موعد عرض الجزء السادس من المسلسل، الذي بفضل معاركه وحروبه المليئة بالمغامرات والإثارة حقق نجاحا كبيرا غير مسبوق، والجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان من قبل طاقم العمل عن بداية تصوير الجزء السادس بعدما تم الانتهاء من الجزء الخامس، مما جعل الجماهير تنتظر موعد عرض الحلقة الأولى من الجزء السادس.

الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان

يتساءل الكثير عن موعد عرض الموسم السادس من المسلسل، حيث حقق هذا المسلسل شعبية كبيرة وكذلك قام بجذب الملايين من المشاهدين،ويأتي نجاح المسلسل استكمالا لنجاح ارطغل الذي تم عرضه منذ سنوات، حيث أن عثمان الغازي هو الابن الأصغر لارطغرل الذي أراد أن يسير على نفس طريق والده ،ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد عرضه في أغسطس المقبل، وسوف تدور احداث المسلسل حول صراعات كثيرة من قبل مؤسسى الدولة لإقامة الدولة الإسلامية ،وكذلك رفع راية النصر، وايضا حول نشر الدوله العثمانية وماتعرضت له الشعوب على مر الزمان والجدير بالذكر أنه مع اقتراب عرض المسلسل يزيد فضول المشاهدين حول الممثلين المشاركين ومن سيتم تغيرهم.

القنوات الناقلة للجزء السادس

لقد لاقى المسلسل نجاحا واسعا جدا على مدار المواسم السابقة،لذلك أصبح من أولى المسلسلات في الوطن العربي،كما يتميز المسلسل باستطاعته بجذب المشاهدين،وتساءل الكثير عن القنوات الناقله للمسلسل وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور التالية:

قناه الفجر الجزائريه.

تردد 12034.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

قناه ATV التركية.

تردد 11628.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناه اليرموك