بمطة الجبنة الموتزاريلا .. طريقة إعداد البيتزا الإيطالية بمقادير مضبوطة وطعم مثالي وعجينة طرية

تعتبر البيتزا الإيطالية هي من أشهر أنواع المعجنات التي يقبل على تناولها كبير جدا من الأفراد في عدة مطاعم مختلفة، وهذا لأنها تكون بمذاق فريد من نوعه ولكن عادة ما تباع البيتزا بأسعار مرتفعة للغاية لهذا تبحث كل أم عن أفضل طريقة لإعدادها في المنزل وفي هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف معاً على كل التفاصيل المتعلقة بتحضير البيتزا الإيطالية.
مكونات البيتزا الإيطالية
عزيزتي سيدة المنزل لتحضير وجبة البيتزا الإيطالية في البيت هذا الأمر يتطلب أن نقوم بتجهيز عدة مكونات بسيطة لن تكلف صرف الكثير من الأموال وجاءت مختصره كالتالي:
- عدد 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- كوب كبير من الزبادي.
- عدد 2 ملعقة من اللبن البودر.
- رشة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- مقدار ½ كوب من زيت الطعام.
- كمية من الماء دافئ للعجن.
- عدد 2 كوب من صلصة بيتزا.
- ميكس جبن.
- الحشو المفضل لدينا.
طريقة تحضير البيتزا الإيطالية
في هذه الفقرة سوف نتطرق الى جزء هام وهو طريقة إعداد البيتزا الإيطالية باستخدام المكونات السابقه كالتالي:
- أولا يتم إحضار كوب من الماء الدافئ ويضاف إليه السكر والخميرة وتقلب من المكونات معا وتترك الخميرة جانبا إلى أن تنشط.
- ثانيا في وعاء عميق يتم إضافة المكونات الجافة من الملح واللبن البودرة والدقيق ويتم التقليب تلك العناصر الثلاثة، إلى أن تصبح متجانسة تماما.
- ثالثا يضاف إلى مزيج الدقيق الزبادي والعسل ومن ثم سائل الخميره ويتم عجن هذه المكونات جيداً بالأيدي للحصول على عجينة مطاطية.
- رابعا يتم دهان هذه العجينة باستخدام زيت الطعام ويغلف وعاء العجين باستخدام الاسترتش وتترك العجين جانباً لتختمر.
- خامسا يتم فرد هذه العجينة على سطح يكون مرشوش بالدقيق على شكل دائرة و تنقل إلى صينية البيتزا ويوضع فيها الحشوات وعليها الجبن المبشور وصلصة البيتزا.
- أخيراً تنقل الصينية إلى الفرن المسخن مسبقاً لمدة 25 دقيقة لإتمام النضج بعدها تقدم بالهناء والشفاء.