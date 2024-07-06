بمطة الجبنة الموتزاريلا .. طريقة إعداد البيتزا الإيطالية بمقادير مضبوطة وطعم مثالي وعجينة طرية

تعتبر البيتزا الإيطالية هي من أشهر أنواع المعجنات التي يقبل على تناولها كبير جدا من الأفراد في عدة مطاعم مختلفة، وهذا لأنها تكون بمذاق فريد من نوعه ولكن عادة ما تباع البيتزا بأسعار مرتفعة للغاية لهذا تبحث كل أم عن أفضل طريقة لإعدادها في المنزل وفي هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف معاً على كل التفاصيل المتعلقة بتحضير البيتزا الإيطالية.

مكونات البيتزا الإيطالية

عزيزتي سيدة المنزل لتحضير وجبة البيتزا الإيطالية في البيت هذا الأمر يتطلب أن نقوم بتجهيز عدة مكونات بسيطة لن تكلف صرف الكثير من الأموال وجاءت مختصره كالتالي:

عدد 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كوب كبير من الزبادي.

عدد 2 ملعقة من اللبن البودر.

رشة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

مقدار ½ كوب من زيت الطعام.

كمية من الماء دافئ للعجن.

عدد 2 كوب من صلصة بيتزا.

ميكس جبن.

الحشو المفضل لدينا.

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية

في هذه الفقرة سوف نتطرق الى جزء هام وهو طريقة إعداد البيتزا الإيطالية باستخدام المكونات السابقه كالتالي: