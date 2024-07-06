عبر الرابط الرسمي.. طريقة التسجيل في منحة البطالة للسيدة الماكثة بالبيت 2024 والشروط اللازمة للقبض

الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر تقدم مساعدات مالية متنوعة لمختلف الفئات من المواطنين، بما في ذلك منحة البطالة للمتزوجات اللاتي يقمن في المنزل، و لكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للتأهل لهذه المنحة، و فيما يلي نستعرض شروط منحة البطالة للمتزوجات الماكثات في المنزل لعام ٢٠٢٤، والتي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

طريقة التسجيل في منحة البطالة للسيدة الماكثة بالبيت الجزائر

للتسجيل في منحة البطالة للسيدة الماكثة في البيت عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة وتفصيل:

ابدأ بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على الإنترنت.

انتقل إلى قسم منحة البطالة الماكثة في البيت.

ثم قم بملء الحقول المخصصة بالبيانات المطلوبة بدقة وصحة.

لا تنسى إرفاق جميع المستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل و بعد اكتمال البيانات والمستندات، اضغط على زر حفظ الطلب لإرسال طلبك للموافقة والمتابعة اللازمة.

شروط الحصول علي منحة البطالة للسيدة الماكثة بالبيت ٢٠٢٤

للحصول علي منحة البطالة للسيدات الماكثات في البيت، يجب توفر عدة شروط أساسية:

أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

يتعين أن تكون المتقدمة مقيمة دائمة في الجزائر.

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية، ومع ذلك، لا يجب أن تكون مشغولة حاليًا بأي عمل.

لا تتلقى المتقدمة أي دخل شهري من أي مصدر.

كما يتعين ألا تمتلك المتقدمة أصولًا ثمينة أو ممتلكات غالية الثمن.

يجب أن لم تكن المتقدمة قد حصلت على هذه المنحة من قبل.

بتوفر هذه الشروط يمكن للسيدات المهتمات بالتقدم بطلب للحصول على منحة البطالة الماكثة في البيت من الوكالة الوطنية للتشغيل.