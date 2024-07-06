حمل واتساب الذهبي الجديد واستمتع بميزات مجانية بلا حدود من النسخة الجديدة

يبحث العديد عن تحميل الواتساب الذهبي ومميزاته حيث أنه يستخدم في المراسلات الفورية وهو نسخة محدثة من الواتساب الأصلي، كما يوجد منه مجموعة من الإصدارات المعدلة، الاضافة اليها شعبيه كبيره حول العالم، كما أنه يحتوي على العديد من المميزات، وسوف نعرض لكم طريقه التنزيل والتثبيت وعرض أهم مميزاته من خلال السطور القادمة فتابعونا.

تحميل الوتساب الذهبي ومميزاته

يعتبر تنزيل واتساب الذهبي من أسهل واهم البرامج المستخدمة في الدردشة والتي يمكن تنزيلها من كافة الدول حول العالم، ويقتصر على استقبالك الرسائل النصية ومنها المكالمات المجانية وبجانب صوتية وأيضا الفيديو ويوجد مجموعة كبيرة من الأجهزة التي تدعم التطبيق، وقد قامت شركة فيسبوك بالاستحواذ على التطبيق في 2014 مما أدى إلى زيادة المستخدمين حتى وصل إلى مليار مستخدم وأكثر في عام 2017 في 180 دولة حول العالم وذلك بسبب المميزات الأكثر من رائعه التي يحتوي عليها هذا برنامج الواتساب الذهبي، كما يمكنك تنزيل البرنامج من خلال تطبيق ما يلي:

يجب زيارة آب ستور أو جوجل بلاي.

كتابة الوتساب الذهبي في خانة البحث.

عقب ظهور ايقونة الواتس الذهبي قم بالضغط عليه.

اضغط على كلمة تنزيل.

الانتظار حتى يتم تثبيته على جهازك.

بمجرد الانتهاء من تثبيت يمكنك فتح تطبيق واستخدامه والاستمتاع بكافة المميزات.

مميزات برنامج الواتساب الذهبي

يمتلك الذهبي من الميزات التي سوف نقوم بذكرها في نقاط التالية: