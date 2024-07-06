أعرف هتقبض كام وأمتي.. موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2024 والتفاصيل عن قيمة المكافآت والحوافز الشهرية

مكافأة الامتحانات للمعلمين 2024، خلال فترة الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية والثانوية العامة المعلمين المشرفين على هذه الامتحانات يحصلون على مكافأة مالية مقدرة من وزارة التربية والتعليم ويتم الحصول عليها من صندوق دعم مشروعات التعليم المعروف ولذلك ومع اقتراب موعد انتهاء كافة الامتحانات يتسائل المعلمين عن قيمة المكافأة وعن موعد صرفها، والمتوقعة أن يكون خلال الأسبوع التالي من شهر يوليو الحالي.

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2024

‏قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف رواتب شهر يوليو الحالي لكافة الموظفين والذي يشتمل على الزيادة المالية المقدرة بقيمة 50% المصرح بها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد رفع الحد الأدنى للأجور وسوف يتم صرف المكافأة المالية المخصصة للمعلمين المراقبين على الامتحانات منذ يوم 18 يوليو 2024 بعد أن كان الميعاد يوم 23 يونيو 2024 ولكن تم تقديمة حتى يتمكن المعلمين من الاستفادة بالقيمة المالية المقدرة للمكافئة.

‏قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين المراقبين على الامتحانات

‏قامت وزارة المالية بتخصيص مكافأة مالية بسيطة سوف يحصل عليها المعلمين بعد انتهاء المراقبة على كافة الامتحانات وتختلف قيمة المكافأة بناءً على الخبرة الخاصة بالمعلم: