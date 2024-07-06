“أخيراً وبعد طول إنتظار” موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024 وهذا هو توقيت بداية التوقيت الشتوي

تقوم الدولة بضبط التوقيت بشكل دوري حيث يتم تطبيق التوقيت الصيفي في فصل الصيف، وعند انتهائه يعود التوقيت إلى الوضع الشتوي، و يعتبر التوقيت الصيفي جزءًا من استراتيجية لتوفير استهلاك الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز والوقود، حيث يسهم في تقليل استهلاكها بفضل امتداد ساعات النهار، كما تثير هذه العملية استفسارات عديدة بشأن مدى صحة انتهاء التوقيت الصيفي، وتتوقع بعض الأطراف أن يتخذ مجلس النواب قرارًا في هذا الصدد، خاصة مع القيود الجديدة التي تفرضها بعض الحكومات على مواعيد إغلاق المحال التجارية والصيدليات ومع ذلك، لم يحدث أي قرار رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي هذه التوقعات وسنبقى في انتظار المزيد من التطورات في هذا الصدد.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024

الحكومة المصرية أكدت رسميًا نهاية التوقيت الصيفي لعام 2024، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لعام 2023 و ينص القانون على أنه منذ آخر جمعة في شهر أبريل وحتى آخر يوم خميس في شهر يونيو من كل عام، يتم تغيير التوقيتات بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة و هذا التغيير يعني نهاية فترة التوقيت الصيفي لهذا العام، فالحكومة تحذر من الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وتؤكد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادر رسمية مثل مجلس النواب والجهات الموثوقة.

بداية التوقيت الشتوي 2024

بناءً على قرار مجلس النواب، سيبدأ التوقيت الشتوي لعام 2024 اعتبارًا من يوم الخميس، الموافق للـ 25 من شهر أكتوبر و خلال هذا الوقت، ستتقدم الساعة بمقدار ساعة واحدة، حيث سيتم تعديل الساعة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 11 صباحًا، ووفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء، من المقرر أن يستمر التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر حتى شهر أبريل من عام 2025.