تسجيل منفعة الأسرة عمان 2024 والشروط المعنية للقبول

منفعة الأسرة في عمان، هي من أكثر المساعدات المالية التي يتقدم إليها ملايين المواطنين والفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، تزامنًا مع الوضع والإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، هذا وأن المنفعة يتم العمل على صرفها شهريًا دون انقطاع لجميع المستفيدين، ويمكنك التسجيل في هذه المنفعة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شروط القبول في منفعة الأسرة بعمان

وتتمثل أهم شروط القبول في منفعة الأسرة داخل دولة عمان، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم عُماني الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم دائم في دولة عمان.

أن يتوافر لدى المتقدم حساب بنكي ساري للحصول على المنفعة.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم أصول أو عقارات ذات قيمة عالية تمنع المتقدم من الحصول على المنفعة.

الإلتزام بجميع الضوابط والأحكام المفروضة من قبل صندوق الحماية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في منفعة الأسرة عمان 2024

ويمكنك التسجيل في منفعة الأسرة داخل دولة عمان، والحصول على الدعم المادي المقدم، كما في الخطوات التالية:-