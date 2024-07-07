“إليكٌم” نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب 2024 “علمي وأدبي” عبر Moed.gov.sy | | تطبيق نتائج الامتحانات نتائج البكالوريا

تشتعل محركات البحث في سوريا الآن حول نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب 2024، وذلك حيث يعيش الطلاب الآن حالة من التوتر والقلق بسبب إعلان وزارة التربية عن موعد ظهور تلك النتيجة، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة درجاتهم ومعدلاتهم وذلك لمعرفة الكلية التي سيلتحقون بها، وإليكم التفاصيل في السطور القادمة.

نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب

أعلن وزير التربية أن غدًا الأحد الموافق 7 يوليو سيكون موعد ظهور النتيجة وتفعيل رابط نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، كما أعلن أن أعمال التصحيح انتهت بمنتهى الدقة والشفافية ولم يظلم أحد من الطلاب درجة واحدة فقط، وأخذت أعمال التصحيح وقت طويل لأن هذه هي نتائج البكالوريا والدرجة الواحدة تفرق في مستقبل الطالب التعليمي، ويريد كل طالب أن يحصل على مجموع عالي في هذه السنة ليلتحق بالكلية التي يريدها لذلك كانت أعمال التصحيح والمراجعة دقيقة جدًا.

وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا حسب الاسم

ندرج لك رابط نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب 2024 وهو الرابط الرسمي الذي ستظهر عليه نتائج الامتحانات، وليس أي موقع إلكتروني آخر، والاستعلام سيكون برقم الاكتتاب الخاص بالطالب لذلك على الطالب أن يكتبه بشكل صحيح، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

أولاً ادخل على موقع التربية السورية أو موقع نتيجة نت .

أو موقع . اضغط على “نتائج الامتحانات” من القائمة الرئيسية.

ثم اختار “نتائج امتحانات الشهادة الثانوية”.

اختار الدورة وهي الدورة الأولى 2024.

اكتب رقم الاكتتاب وتأكد من كتابتها بشكل صحيح كما ذكرنا.

اختار المحافظة التي يتبعها الطالب وذلك من القائمة المنسدلة.

في حال الاستعلام حسب الاسم، قم بكتابة اسم الطالب الثلاثي في الخانة المخصصة له.

في النهاية اضغط على زر “بحث النتيجة”.

ستظهر أمامك نتيجة الطالبة أو الطالبة في ثواني.

تطبيق نتائج الامتحانات نتائج البكالوريا سوريا

كما يمكنكم أيضاً الحصول على النتائج من خلال تطبيق نتائج الامتحانات، حيث ستظهر النتائج عليه اليوم الأحد عند تمام الساعة العاشرة صباحاً، وعليك تحميله أولاً عن طريق الخطوات التالية:-