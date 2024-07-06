عام هجري مبارك.. أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1446 للأهل والأصدقاء

ساعات قليلة ويبدأ العام الهجري الجديد 1446، حيث يزداد البحث حالياً عن رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، حيث يمكن للجميع تهنئة بقدوم السنة الجديدة من خلال إرسال الرسائل عبر مواقع الواصل الاجتماعي المختلفة “واتس أب والفيس بوك وغيره”، فالجميع الهجري الجديد يأتي ويحمل معه التفاؤل والأمل لتحقيق كل الأحلام التي لم تحقق من قبل، والجميع يتمنى أن يكون العام مليء بالخير واليمن والبركة، فهو ذكر لمناسبة دينية عظيمة وهي هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وخلال السطور التالية نوافيكم أجمل رسائل تهاني العام الهجري الجديد.

تهنئة العام الهجري الجديد

نستعرض عليكم الآن باقة مميزة ورائعة من الرسائل التي يمكن إرسالها للأهل والاصدقاء وزملاء العمل بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:

كل عام وأنت في خير ومن خير إلى خير ومن رزق إلى رزق ومن صحة إلى وافر العافية.

بأريج الريحان والعطر أرسل لأغلى انسان بالكون التبريكات والتهاني برأس السنة الهجرية 1446.

عام هجري يمضي، ويأتي عام هجري جديد، كل عام وأنت بخير، أسأل الله أن يجعله عام سعيد لك ولعائلتك وأحبائك.

لقد بدأ عام هجري جديد أتمنى أن يكون سعيد عليكم وكل عام وأنتم بخير.

يمر عام ويأتي عام وأنت الأغلى في القلب.. كل عام هجري وأنت بخير.

أرجو أن يسعدك الله وأن يرشدك الخير وأن يوعدك بالجنة، كل عام وأنت أفضل.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

تقبلوا مني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1446