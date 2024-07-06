الموسم الثاني حصريا موعد مسلسل السلطان محمد الفاتح 2024 والقنوات الناقلة

العديد من عشاق المسلسلات التركيه ينتظرون نزول الجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الاول، حيث انه استطاع ان يحقق نسب مشاهدة عالية ويصبح منها مسلسلات الاكثر شهرة والاكثر انتشارا ليصبح من أهم المسلسلات التركية التاريخية ويعرض على عدد كبير من القنوات العربيه مدبلج الى اللغه العربيه، حيث ان المسلسل من بطولة النجم اوغلو الذي يجسد شخصية القائد التاريخي السلطان محمد الفاتح الذي استطاع ان يوسع الدولة الاسلامية ويقود العديد من المعارك الصعبة وينتصر بها فإن المسلسل تم تصويره لدراما اقنعت المشاهد بمتابعتها وجذبت العديد اليها، وسوف نعرض لكم موعد عرض الجزء الثاني على القنوات الفضائية.

الجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح

يمكن أن تتابع مسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثاني بعد أن تم الانتهاء من تصويره وقطاع لن طاقم العمل أن المسلسل سوف يكون متوفر لجميع المشاهدين خلال شهر سبتمبر القادم، لذلك الجميع منتظرة ومتلهف لمعرفة أحداث هذا الجزء ويتوقع الكثير ان تكون احداث شيقة مليئة بالمغامرات، حيث ان المشاهد التي تم عرضها من الجزء الثاني في الإعلان التشويقي تضم عدد من المشاهد الحربية والحروب والفتوحات المختلفة.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

يمكنك ان تتابع الاحداث الشيقه من الجزء الثاني لمسلسل السلطان محمد الفاتح والذي يعرض على عدد من القنوات الفضائية من أشهرهم قناة تي ار تي، فهو يعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت مصر ويمكن أن تتابع القناة من خلال ترددها على القمر الصناعي النايل سات وهو 11042 الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500.