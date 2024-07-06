اسعد طفلك بأغاني ترفيهية.. طريقة ضبط تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات

محتوى قناة كراميش يتمثل في بعض البرامج الترفيهية الهادفة، بالإضافة إلى الأغاني التي تحتوي على قيم أخلاقية، وتحرص القناة على نشر هذه القيم بين الأطفال منذ صغرهم، كما تقدم بعض الكرتون والأناشيد وحظيت القناة على نسبة عالية من المشاهدة وشعبية كبيرة عند الأطفال، ولذلك يحرص الآباء على ضرورة تواجد هذه القناة على التلفاز، وعليه سنقدم طريقة ضبط تردد قناة كراميش على مختلف الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى البيانات التي تحتاجها عند الضبط.

تردد قناة كراميش على النايل سات

إليكم أهم بيانات التردد الواجب إدخالها عند تنزيل القناة وتتمثل في التالي:

تردد قناة كراميش على النايل سات.

التردد: 11605

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

تردد قناة كراميش على العرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط تردد قناة كراميش

يمكنك تنزيل قناة كراميش على الجهاز بترددها الجديد عن طريق ما يلي: