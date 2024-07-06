اسعد طفلك بأغاني ترفيهية.. طريقة ضبط تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات

محتوى قناة كراميش يتمثل في بعض البرامج الترفيهية الهادفة، بالإضافة إلى الأغاني التي تحتوي على قيم أخلاقية، وتحرص القناة على نشر هذه القيم بين الأطفال منذ صغرهم، كما تقدم بعض الكرتون والأناشيد وحظيت القناة على نسبة عالية من المشاهدة وشعبية كبيرة عند الأطفال، ولذلك يحرص الآباء على ضرورة تواجد هذه القناة على التلفاز، وعليه سنقدم طريقة ضبط تردد قناة كراميش على مختلف الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى البيانات التي تحتاجها عند الضبط.
تردد قناة كراميش على النايل سات
إليكم أهم بيانات التردد الواجب إدخالها عند تنزيل القناة وتتمثل في التالي:
- تردد قناة كراميش على النايل سات.
- التردد: 11605
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة كراميش على العرب سات
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- معدل الترميز: 27500
طريقة ضبط تردد قناة كراميش
يمكنك تنزيل قناة كراميش على الجهاز بترددها الجديد عن طريق ما يلي:
- أولا اضغط على زر “القائمة الرئيسية” من الريموت كنترول.
- ثم انقر على زر “تحديد” أثناء البحث عن قناه كراميش.
- قم بتدوين بيانات التردد التي ذكرناها في السطور السابقة.
- بعد ذلك اضغط على أيقونة “بحث”.
- ثم انقر على كلمة “حفظ” لضمان الوصول بكل سهولة إلى القناة.
- وبذلك تكون أتممت تنزيل قناة كراميش على جهاز التلفاز الخاص بك.
- أهم ما يميز قناة كراميش هي تمسكها بتعزيز الهوية العربية والثقافة والقيم الأخلاقية من خلال محتوى برامجها.
- بالإضافة إلى تقنيات التصوير الحديثة وتشجيعها للأطفال على المشاركة في مسابقات وبرامج تفاعلية.
- كما أنها تلتزم بعرض محتويات آمنة ومناسبة لجميع أعمار الأطفال.
- بالإضافة إلى مساهمتها في تطوير مهارات الأطفال عن طريق عرض محتويات تعليمية مشروحة بطريقة مبسطة.