نزليها لعيالك دلوقتي.. تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 koky kids بجودة HD لمشاهدة أجمل برامج وأغاني الأطفال

تعد قناة كوكي كيدز هي من قنوات الأطفال المميزه للغايه التي أصبحت لها شعبية كبيرة جدا خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المحتوى المميز التي تقدمه للصغار ونجد أنها تستهدف فئات مختلفه من الأعمار ويتضح لنا هذا من المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي تقوم بتقديمه، والذي يعتبر أمن تماما على الأطفال وبناء عليه يحرص الأبوين على وجود قناة كوكي كيدز ضمن قائمة قنوات الأطفال الموجودة لديهم وفي هذا التقرير ومن خلال موقعنا سوف نتعرف معا على التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل تابعونا لمزيد من التفاصيل.

تردد قناة كوكي 2024

نجد أن قناة كوكي كيدز هي من القنوات الفضائية المميزة الموجودة على القمر الصناعي نايل سات والتي تخصصت في تقديم محتوى مميز للأطفال خاصة في السن الذي يسبق الدراسة، وتقدم هذه القناة محتوى يجمع ما بين الترفيه والتعليم في آن واحد ومن أجل الاستمتاع بالمحتوى المتميز الذي تقوم بتقديمه وعرضه على طفلك لابد أن يتم ضبط القناة من خلال التردد الجديد لها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11607.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27485

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط وتحميل قناة كوكي كيدز

تعد قناة كوكي كيدز من قنوات الأطفال التي تم افتتاحها لأول مرة في عام 2011 ومنذ هذا التوقيت وحتى الآن قد حققت العديد من النجاحات وسط قنوات الاطفال الأخرى المنافسة لها على القمر الصناعي نايل سات، ولتحميل هذه القناه علينا أن نتبع تلك الخطوات: