“10 مليون فوري مصرف الرافدين”!!.. بُشرى سارة للموظفين والمتقاعدين الان

في بيان سابق، كشف مصرف الرافدين، عن إطلاق بعض السلف الإلكترونية التي تشمل الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى أن ذلك جاء بتسهيلات في عمليات التقديم على هذه السلف، والحصول عليها بشكل فوري، إضافة إلى أن المصرف يقوم كذلك بإطلاق بعض التمويلات لمختلف الفئات والمواطنين الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم، مع إرفاق المستندات التي تُثبت ذلك.

قيمة سلفة الرافدين في العراق 10 ملايين دينار

وأكد مصرف الرافدين في بيانه الرسمي، أن التقديم على السلف يكون إلكتروني عبر التطبيق الرسمي للمصرف، بحيث تتراوح قيمة السلفة من 5 ملايين إلى 10 ملايين دينار عراقي، وفقًا لما يستحقه كل موظف ومتقاعد في الدولة، وعلى أساس الراتب الشهري للموظفين وبضمان بطاقة الماستر كارد التي يتم صدورها من قبل المصرف، وإرفاق كافة الضمانات الأخرى التي تُسهل من عملية الحصول على هذه السلف.

تسهيلات سلف الرافدين بالعراق

وأضاف المصرف، أن الفائدة التي تأتي على السلف المطروحة أمام الموظفين والمتقاعدين في الدولة، يتم احتسابها بالقسط المتناقص، مع مراعاة بأنه يتم العمل على استقطاع الأقساط من قيمة الراتب الشهر من تالي شهر مباشرة ومن وقت تاريخ المنح المكلف الحصول عليها لجميع العاملين في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، وكذلك المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية لكي يحصل عليها الجميع في دولة العراق، مع إتاحة كافة التسهيلات حول التقديم على السلف الإلكترونية وبفوائد قليلة لا تُذكر.