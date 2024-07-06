الملك الجديد هيولع 🔥 السوق.. هاتف فيفو الجديد vivo X100 Ultra المواصفات والسعر.. المنافس الأقوي لسامسونج وأبل

هاتف فيفو الجديد vivo X100 Ultra، ‏يعتبر هذا الهاتف هو واحد من آخر إصدارات شركة Vivo المعروفة هي شركة تمكنت في آخر الفترات من إثبات نفسها بدرجة كبيرة جدا بين شركات الهواتف المحمولة الأخرى حيث أنها استطاعته وبشكل كبير أن تقوم بتقديم هاتف واحد يجمع بين العديد من المميزات الأخرى الخاصة بالهواتف المتميزة الموجودة في الأسواق وأيضا يحتوي على الكثير من الإمكانيات الرائعة سواء كانت الشاشة وإمكانياتها أو المعالج وسرعته والكثير من الأمور الأخرى.

مواصفات هاتف فيفو X100 Ultra

‏يضم هذا الهاتف مجموعة قوية جدا من المميزات الرائعة:

‏الكاميرا الخاصة بالهاتف هي كاميرا رباعية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل و كاميرا periscope بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.7x وتقريب رقمي يصل إلى 100x، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا عمق بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

يتميز الهاتف أيضًا بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة وبدقة 1440 x 3200 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز.

ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 5500 ملي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 30 واط.

يدعم هاتف فيفو X100 Ultra شبكات الجيل الخامس 5G.

يتميز بتصميم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 و IP69K.

يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.

يعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة OriginOS 4.

سعر هاتف فيفو الجديد vivo X100 Ultra

‏يتواجد الهاتف بأسعار تختلف بناءً على مساحة التخزين فإذا كانت مساحة التخزين 256 جيجا فهذا يكون بسعر 900 دولار أمريكي بينما إذا كانت مساحة الجهاز واحد تيرا فيكون السعر 1105 دولار أمريكي ويتوفر الهاتف في أغلب الأسواق العالمية.