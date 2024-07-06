لولو الشطورة.. استقبل تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 wanasah kids على جميع الأقمار لأجدد أغاني الأطفال

تستمر التساؤلات بشكل متكرر من قبل الوالدين عن التردد الجديد لقناة وناسة كيدز لأنها تعتبر من أفضل قنوات الأطفال الموجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتتميز هذه القناة بتقديم محتوى جيد للصغار يشمل جزء يختص بالترفيه والأغاني والأناشيد وجزء آخر له علاقة بالمحتوى التعليمي وبمشاهدة هذه القناة يقضي الصغار أوقات مسلية ومفيدة وفي هذا التقرير سوف نتعرف معاً على تردد القناة تابعونا.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024

هذه الفقرة الأكثر تميزاً سوف نذكر لكم فيها تردد قناة وناسة كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبه يمكن استقبال القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم وجاء كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD .

. الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD .

. الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية استقبال قناة وناسة للأطفال

يمكن الآن تثبيت قناه وناسة كيدز من خلال إتباع بعض الخطوات التي تسهل علينا تحميل القناة وجاءت مختصره كالتالي:

أولا يتم فتح جهاز الرسيفر على أن يكون ذلك باستخدام الريموت كنترول ونضغط على قائمة الإعدادات ونختار منها أمر التركيب.

ثانيا نقوم بالتوجه مباشرة إلى القائمة الخاصة بترددات القنوات ونختار الضغط اليدوي، ويتم كتابه تردد القناة وكافة المعلومات اللازمة لتحميل التردد مثل الاستقطاب ومعامل التصحيح.

ثالثا يتم النقر على أيقونة بحث ويتبع هذا بالانتظار عدة لحظات لتحميل القناة والضغط بعدها على خيار حفظ وهذا تم تنزيل القناه بسهولة.

وبعد حفظ قناه وناسه سوف يمكن بكل سهولة متابعة المحتوى المميز الذي يقدم على قناة وناسه كيدز من برامج وأغاني الأطفال المسلية والممتعة وكذلك الجانب التعليمي على أن يكون هذا على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وبدون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري.