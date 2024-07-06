“في ثواني”.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة للعراقيين 2024 وضوابط الحجز

أطلقت وزارة الداخلية مديرية شؤون البطاقة الوطنية، للتسهيل على المواطنين في دولة العراق، من حجز موعد الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة التي يتم إطلاقها من وقت إلى أخر داخل محافظات العراق، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تكون إلكترونية، مما توفر الوقت والجهد اللازم على كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على هذه البطاقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم حجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية في العراق.

ثم يتم العمل على تسجيل حساب جديد عبر المديرية.

مع اختيار خدمة “حجز البطاقة الوطنية”.

اختيار الموعد المناسب للمتقدم.

مع ملء استمارة طلب حجز البطاقة الوطنية في دولة العراق.

أن ترفق المستندات المعنية بطلب الحجز.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد” أو “إرسال”.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في محافظات العراق، ما يأتي:-