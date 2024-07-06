شوف غرامتك وسددها.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 وطريقة السداد

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شوف غرامتك وسددها.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 وطريقة السداد
غرامات المرور العامة الرقم الالماني

أصبح الاستعلام عن غرامات المرور والقيام بتسديدها من الأمور السهلة على جميع المواطنين في كافة محافظات العراق، حتى أن وزارة الداخلية قامت بإطلاق منصة أور الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات المرورية أمام جميع المتقدمين، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة الغرامة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

خطوات معرفة غرامات المرور في العراق

أما عن الخطوات الهامة التي يمكنك اتباعها لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور ومعرفة قيمة الغرامة المكلف تسديدها، وذلك بإتباع الأتي:-

  • أن تقوم بفتح منصة أور الإلكترونية.
  • ومن ثم تقوم بتسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة الدخول.
  • مع اختيار الخدمة التي ترغب فيها.
  • ليتم تحديد فرع المديرية التابع لها المواطن الراغب في الاستعلام.
  • مع تدوين كافة المعلومات المعنية بطلب الاستعلام عن غرامات المرور في العراق.
  • النقر في نهاية الخطوات على أيقونة “بحث”.
  • حتى يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بغرامة المرور وقيمتها.
شوف غرامتك وسددها.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 وطريقة السداد
شوف غرامتك وسددها.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 وطريقة السداد

خطوات تسديد مخالفات المرور في العراق

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم سداد غرامات المرور في مختلف محافظات العراق، وذلك بإتباع الأتي:-

  • أن تنتقل إلى منصة أور عبر الإنترنت.
  • مع اختيار خدمة تسديد مخالفات المرور.
  • القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بسداد قيمة الغرامة في الدولة.
  • مع إرفاق إيصال الدفع.
  • حتى تتمكن من الضغط على أيقونة “تأكيد”.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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