شوف غرامتك وسددها.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 وطريقة السداد

أصبح الاستعلام عن غرامات المرور والقيام بتسديدها من الأمور السهلة على جميع المواطنين في كافة محافظات العراق، حتى أن وزارة الداخلية قامت بإطلاق منصة أور الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات المرورية أمام جميع المتقدمين، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة الغرامة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

خطوات معرفة غرامات المرور في العراق

أما عن الخطوات الهامة التي يمكنك اتباعها لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور ومعرفة قيمة الغرامة المكلف تسديدها، وذلك بإتباع الأتي:-

أن تقوم بفتح منصة أور الإلكترونية.

ومن ثم تقوم بتسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة الدخول.

مع اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

ليتم تحديد فرع المديرية التابع لها المواطن الراغب في الاستعلام.

مع تدوين كافة المعلومات المعنية بطلب الاستعلام عن غرامات المرور في العراق.

النقر في نهاية الخطوات على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بغرامة المرور وقيمتها.

خطوات تسديد مخالفات المرور في العراق

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم سداد غرامات المرور في مختلف محافظات العراق، وذلك بإتباع الأتي:-