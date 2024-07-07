قناة مجانية تبث مباراة البرازيل وأورغواي في بطولة كوبا أمريكا 2024

تبدأ مباراة البرازيل وأوروغواي بعد وقت قليل من الآن، حيث يتلاقى الفريقان في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، ويأمل كل منتخب في تحقيق صعود إلى الدور قبل النهائي ومواصلة النتائج الإيجابية، ويسعى المنتخب البرازيلي في تحقيق اللقب بعد ضياعه النسخة الماضية والخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية.

موعد مباراة البرازيل وأوروغواي

تحدد رسمياً موعد مباراة البرازيل وأوروغواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الأحد بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ويدير اللقاء طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة الحكم داريو هريرا ويعاونه طاقم أرجنتيني بالكامل.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأوروغواي

لم تعلن قناة بي إن سبورت عن إذاعة البطولة بشكل رسمي بعد فشلها في الحصول على حقوق البث الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وآسيا، وتذيع عدد من القنوات على الأقمار المختلفة المباراة بشكل مباشر، حيث أعلنت تلك القنوات بث المباراة بين البرازيل وأوروغواي: “Sport TV2 Portugal، TV3 Sport 1 Dan، Premier Sports 1 HD”، وتذيع قناة L’Equipe TV بصورة مجانية بتردد 12648/29500.

ما هو التشكيل المتوقع للمنتخب البرازيلي

يتوقع أن يبدأ المنتخب البرازيلي بتشكيل يتكون من أبرز لاعبي العالم، حيث يبحث المدير الفني لمنتخب البرازيل عن بديل للاعب فينيسيوس جونيور الذي تعرض للإيقاف بشكل رسمي بعد حصوله على إنذارات متتالية، وإليك التشكيل المتوقع للمنتخب: